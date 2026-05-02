Ανησυχία Ρεπουμπλικανών για το σχέδιο Τραμπ να αποσύρει Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία

Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές στις ΗΠΑ, οι οποίοι προεδρεύουν στις Επιτροπές Ένοπλων Δυνάμεων του Κογκρέσου, εξέφρασαν σήμερα την ανησυχία τους για το σχέδιο της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία.

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι για την απόφαση απόσυρσης μιας αμερικανικής ταξιαρχίας από τη Γερμανία», δήλωσαν ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ και ο βουλευτής Μάικ Ρότζερς, σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ο Ρότζερς είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ένοπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ ο Γουίκερ προεδρεύει της Επιτροπής Ένοπλων Δυνάμεων της Γερουσίας.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία μέσα σε διάστημα ενός έτους. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο 15% των αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη χώρα.

Το μέτρο ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Στην ανακοίνωσή τους, οι δύο Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες τόνισαν ότι η Γερμανία ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του Ρεπουμπλικανού προέδρου, αυξάνοντας σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες. Οι ίδιοι υπογράμμισαν επίσης τη συνεργασία του Βερολίνου στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης δικαιωμάτων υπερπτήσεων.

Οι Ρότζερς και Γουίκερ υποστήριξαν ότι, αν και οι σύμμαχοι αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες, αυτό δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε αξιόπιστο αποτρεπτικό μέσο. Μέχρι να συμβεί αυτό, τόνισαν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να διατηρήσουν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στο πεδίο.

Μια πρόωρη μείωση στρατευμάτων κινδυνεύει να «υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον (Ρώσο πρόεδρο) Βλαντίμιρ Πούτιν», δήλωσαν.

«Αντί για πλήρη απόσυρση των δυνάμεων από την ήπειρο, είναι προς το συμφέρον της Αμερικής να διατηρήσει ισχυρό αποτρεπτικό μέσο στην Ευρώπη, μετακινώντας αυτές τις 5.000 αμερικανικές δυνάμεις προς τα ανατολικά», πρότειναν.

Η παρέμβαση των δύο Ρεπουμπλικανών δείχνει ότι η σχεδιαζόμενη αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία προκαλεί αντιδράσεις και στο εσωτερικό του κόμματος του Ντόναλντ Τραμπ. Οι επικρίσεις εστιάζουν κυρίως στον κίνδυνο αποδυνάμωσης της αμερικανικής αποτροπής στην Ευρώπη και στο μήνυμα που μπορεί να λάβει η Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters