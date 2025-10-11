Φώτης Μεταξόπουλος για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ήταν γεννημένη σταρ – Δεν προσποιούνταν, έλαμπε»

Αλίκη Βουγιουκλάκη

Ο χορογράφος Φώτης Μεταξόπουλος θυμάται την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην On Time, σκιαγραφώντας ένα πορτρέτο της που παραμένει γοητευτικά ανθρώπινο, αναδεικνύοντας τόσο τη μαγεία όσο και τις ανασφάλειες που κρύβονταν πίσω από τον μύθο. Μιλά για την αγάπη της για τον εαυτό της.

«Η Αλίκη ήταν ερωτευμένη με τον εαυτό της»

Ο Φώτης Μεταξόπουλος, μιλώντας για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν κρύβει τον θαυμασμό του. «Η Αλίκη ήταν ερωτευμένη με τον εαυτό της», λέει χωρίς δισταγμό. «Αγαπούσε την Αλίκη όσο τίποτε άλλο. Δεν μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της γριά κι ίσως γι’ αυτό έφυγε νέα». Θυμάται μάλιστα μια χαρακτηριστική στιγμή: «Κάποτε έβαψε τα μαλλιά της μαύρα για να υποδυθεί μια ηλικιωμένη γυναίκα, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν αισθανόταν καλά, δεν της έβγαινε. Ήταν γεννημένη σταρ. Δεν προσποιούνταν, έλαμπε φυσικά. Ο φακός ήταν ερωτευμένος μαζί της». Και καταλήγει με θαυμασμό: «Δεν υπάρχει άλλη πρωταγωνίστρια που να είχε τόσα κοντινά πλάνα όσα εκείνη. Ήταν φτιαγμένη για το φως».

Όταν η κουβέντα έφτασε στον χορό, ο Φώτης Μεταξόπουλος δεν δίστασε να είναι ειλικρινής. «Για μένα η Αλίκη δεν ήταν ούτε καλή ηθοποιός ούτε καλή χορεύτρια. Έπαιζε όμως τόσο καλά τους ρόλους της, που έπειθε τον κόσμο ότι ήταν και στα δύο πολύ καλή».

«Ήθελε τα φώτα πάνω της – Κι αυτή η ξανθιά κοπέλα της έκλεβε το φως»

Στο ερώτημα αν η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν πράγματι τόσο ζηλιάρα όσο λεγόταν, ο Φώτης Μεταξόπουλος χαμογελά με νόημα. «Ναι, ζήλευε πολύ», παραδέχεται. «Θυμάμαι στις πρόβες για το πιο λαμπρό αστέρι», της είχα πει να παρακολουθήσει τα χορευτικά που έκανα με το μπαλέτο και μετά να ανέβει κι εκείνη στη σκηνή. Μετά από λίγο με φωνάζει και μου λέει: Φώτη, έλα να σου πω. Πάω κοντά κι εκείνη μου ψιθυρίζει: Αυτή την ξανθιά πάρε την από εκεί και βάλε την πίσω πίσω».

Ήταν, όπως εξηγεί, μια χορεύτρια που στεκόταν ακριβώς πίσω από την Αλίκη και αυτό την ενοχλούσε. «Ήθελε τα φώτα πάνω της. Κι αυτή η ξανθιά κοπέλα της έκλεβε το φως», σχολίασε ο Φώτης Μεταξόπουλος.

