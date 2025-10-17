Χάρης Βαρθακούρης: «Η τηλεοπτική συνύπαρξη με την σύζυγό μου έφερε γκρίνια στο σπίτι μας»

Ο Χάρης Βαρθακούρης είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές της γενιάς του. Από το 2019 μέχρι και το 2021 δοκιμάστηκε και στην τηλεόραση, με τρεις διαφορετικές εκπομπές. Αρχικά, τον είχαμε δει στο ταξιδιωτικό ριάλιτι «Globetrotters», μαζί με την Αντελίνα Βαρθακούρη. Την επόμενη σεζόν παρουσίασε το «Big Brother», ενώ η τελευταία του συμμετοχή, μέχρι στιγμής, στην μικρή οθόνη, ήταν στο «ΣουΚου Family», στο οποίο εκείνος και η σύζυγός του ήταν οικοδεσπότες.

Η κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά τον συνάντησε και ο Χάρης Βαρθακούρης μίλησε και για την τηλεόραση, αλλά και για το πώς είχε επηρεάσει το σπίτι του, η τηλεοπτική του συνύπαρξη με την Αντελίνα Βαρθακούρη.

«Δεν μου έχει λείψει η τηλεόραση, είμαι τρισευτυχισμένος με την μουσική. Μου έχουν γίνει κατά καιρούς μία-δύο βολιδοσκοπήσεις, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να πω ότι μετάνιωσα την τηλεοπτική συνύπαρξη με τη σύζυγο μου, αλλά το αντικείμενο της εκπομπής ήταν κάτι το οποίο δεν με αφορούσε! Δηλαδή είναι εκπομπές τις οποίες δεν βλέπω, ούτως ή άλλως», ανέφερε αρχικά ο επιτυχημένος καλλιτέχνης.

Επιπλέον, ο Χάρης Βαρθακούρης είπε ότι: «Την γυναίκα μου την λατρεύω αλλά ήταν και μια περίοδος που η τηλεόραση έφερε γκρίνια στο σπίτι μας. Και δεν την θέλω αυτή την γκρίνια, δεν την μπορώ αυτή την γκρίνια. Όσο απέχουμε από την τηλεόραση, είμαστε πιο ευτυχισμένοι από ποτέ».