Χάρης Βαρθακούρης: Απάντησε αν ο αδελφός του, Μιχαήλ θα γίνει πατέρας – «Όλοι είμαστε σε σχέση»

Ο Χάρης Βαρθακούρης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 για το καλοκαίρι που πέρασε μαζί με την οικογένειά του στην Πάρο, όπου βρέθηκε και ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σχέση του με τις δύο κόρες του, στα φλερτ τους, αλλά και στο αν ο αδερφός του, Μιχαήλ, σκέφτεται να γίνει πατέρας.

«Πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, τα παιδιά μου, μεγάλα πλέον, έζησαν τον παππού τους και τον άκουσα, γιατί κάθε πρωί έκανε μάθημα στις κόρες μου. Άκουσαν τον παππού τους και τον καμάρωσαν» είπε αρχικά ο Χάρης Βαρθακούρης.

Στη συνέχεια μίλησε για τη σχέση με τις κόρες του: «Τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ καλά. Δε ξέρω αν αυτό λέει ο καθένας για τα παιδιά του. Είναι κυρίες, είναι σοβαρές, είναι καλές μαθήτριες. Αν εξαιρέσω λίγο τη μεγάλη που έχει γίνει λίγο πιο απόμακρη, που κι αυτό μπορεί να είναι της ηλικίας, η μικρή που είναι μαλαγάνς και βλέπει ότι ο μπαμπάς έχει ανάγκη από τις αγκαλιές, μου τις παρέχει εκείνη. Έχουν social media αλλά έχουν ιδιωτικούς λογαριασμούς. Έχω πρόσβαση στα κινητά τους, εν γνώση τους, έχω πρόσβαση ακόμη και στον χρόνο που ξοδεύουν στο κινητό. Φλερτ σαφώς και υπάρχουν. Τους ξέρω, 1-2 φορές τους έχω συνοδεύσει σπίτι τους γιατί τις έχουν φέρει κάτω από το σπίτι και είναι αργά και λέω, “μη περπατάει το παιδί επτά τετράγωνα”, θα κατέβω να τον πάω. Έτσι όμως προσέχω κιόλας και τους γνωρίζω. Ακούω βέβαια συνέχεια και το “κύριε Χάρη” που μου ξενίζει, αλλά τι να κάνω;».

Τέλος, απάντησε και στο αν ο αδερφός του, Μιχαήλ, θα γίνει πατέρας: «Όλοι οι Βαρθακούρηδες είμαστε σε σχέση. Αλλά μέχρι εκεί. Είναι μικροί, δεν χρειάζεται να βάλουν τέτοιες ευθύνες, αλλά καμιά φορά έρχονται πράγματα εκεί που δεν τα περιμένεις».

