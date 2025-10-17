Γιώργος Μαζωνάκης: Ανακοίνωση «βόμβα» του δικηγόρου του – «Αποχωρώ για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής»

Μία ανακοίνωση «βόμβα» έστειλε στα ΜΜΕ ο Γιώργος Μερκουλίδης την Παρασκευή (17/10). Ο γνωστός νομικός μέχρι πρότινος ήταν ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο σήμερα έκανε γνωστό πως αποχωρεί από τις υποθέσεις του επιτυχημένου ερμηνευτή. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, πήρε την απόφαση αυτή «για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής».

Ο κύριος Μερκουλίδης ανέφερε στην ανακοίνωσή του πως: «Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής.

Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος.

Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο».