Συγκλονίζει η Βικτώρια Καρύδα για τον θάνατο της μητέρας της: «Ήταν παράλυτη και στα χέρια και στα πόδια»

Καλεσμένη στο Πρωινό του ΑΝΤ1 βρέθηκε η Βικτώρια Καρύδα και αναφέρθηκε στον πρόσφατο θάνατο της μητέρας της.

Η ίδια είπε χαρακτηριστικά: «Πέθανε την προηγούμενη Παρασκευή. Κάναμε την κηδεία την Τρίτη, την ημέρα των γενεθλίων της. Θα γινόταν 75 χρονών. Είχε μία άσχημη αρρώστια, πάρκινσον, 35 χρόνια. Έκανε κάποια χειρουργεία. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Ευτυχώς ήρθε και η αδερφή μου και είναι κοντά μου. Έλειπε στο εξωτερικό για κάποια χρόνια. Ήρθε πριν δύο μήνες και χάσαμε τη μαμά. Έπαθε εγκεφαλικό και την χάσαμε. Δεν το πίστευα, ήταν δυναμική γυναίκα. Έμεινε παράλυτη (από το εγκεφαλικό). Μετά από μία εβδομάδα άνοιξε τα μάτια της, της μιλάγαμε και μας απαντούσε με τα μάτια, μας έδειχνε ότι μας ακούει. Μετά από μία εβδομάδα έπαθε δεύτερο εγκεφαλικό, άνοιγε τα μάτια αλλά δεν καταλάβαινε. Ήταν παράλυτη και στα χέρια και στα πόδια της, ήταν στα τελευταία της».

Βουρκωμένη, η Βικτώρια Καρύδα εξήγησε πόσο φρόντιζε τη μητέρα της. «Πήγαινα στο νοσοκομείο να την δω 3-4 φορές την ημέρα, την φρόντιζα και της χάιδευα το χέρι, αλλά ήταν μάταιο πια».

Σχετικά με την κηδεία, πρόσθεσε: «Είπα στους φίλους μου να μη φορέσουν μαύρα και το φέρετρο το παρήγγειλα σε λευκό χρώμα για να νιώθει χαρά. Πέρασε πολύ άσχημα τον τελευταίο καιρό και ήθελα να μας βλέπει από πάνω με άλλο μάτι και να είναι χαρούμενη. Ήθελα χαρούμενα χρώματα. Ήμασταν πολύ δεμένες».