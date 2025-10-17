Συγκλονίζει η Βικτώρια Καρύδα για τον θάνατο της μητέρας της: «Ήταν παράλυτη και στα χέρια και στα πόδια»

Enikos Newsroom

lifestyle

Βικτώρια Καρύδα
Φωτογραφία: Instagram/viktoria_karida1111

Καλεσμένη στο Πρωινό του ΑΝΤ1 βρέθηκε η Βικτώρια Καρύδα και αναφέρθηκε στον πρόσφατο θάνατο της μητέρας της.

Η ίδια είπε χαρακτηριστικά: «Πέθανε την προηγούμενη Παρασκευή. Κάναμε την κηδεία την Τρίτη, την ημέρα των γενεθλίων της. Θα γινόταν 75 χρονών. Είχε μία άσχημη αρρώστια, πάρκινσον, 35 χρόνια. Έκανε κάποια χειρουργεία. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Ευτυχώς ήρθε και η αδερφή μου και είναι κοντά μου. Έλειπε στο εξωτερικό για κάποια χρόνια. Ήρθε πριν δύο μήνες και χάσαμε τη μαμά. Έπαθε εγκεφαλικό και την χάσαμε. Δεν το πίστευα, ήταν δυναμική γυναίκα. Έμεινε παράλυτη (από το εγκεφαλικό). Μετά από μία εβδομάδα άνοιξε τα μάτια της, της μιλάγαμε και μας απαντούσε με τα μάτια, μας έδειχνε ότι μας ακούει. Μετά από μία εβδομάδα έπαθε δεύτερο εγκεφαλικό, άνοιγε τα μάτια αλλά δεν καταλάβαινε. Ήταν παράλυτη και στα χέρια και στα πόδια της, ήταν στα τελευταία της».

Βουρκωμένη, η Βικτώρια Καρύδα εξήγησε πόσο φρόντιζε τη μητέρα της. «Πήγαινα στο νοσοκομείο να την δω 3-4 φορές την ημέρα, την φρόντιζα και της χάιδευα το χέρι, αλλά ήταν μάταιο πια».

Σχετικά με την κηδεία, πρόσθεσε: «Είπα στους φίλους μου να μη φορέσουν μαύρα και το φέρετρο το παρήγγειλα σε λευκό χρώμα για να νιώθει χαρά. Πέρασε πολύ άσχημα τον τελευταίο καιρό και ήθελα να μας βλέπει από πάνω με άλλο μάτι και να είναι χαρούμενη. Ήθελα χαρούμενα χρώματα. Ήμασταν πολύ δεμένες».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

6 τροφές πλούσιες σε ασβέστιο για δυνατά οστά και για να προλάβετε την οστεοπόρωση

ΟΔΔΗΧ: Σε νέα δημοπρασία έντοκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας προχωρά το ελληνικό Δημόσιο – Τι ποσό θα αντληθεί

Μητρώο Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ: Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Το iPad απέκτησε ξανά το τσιπ που χρειάζεται για να γίνει ο «αρχηγός» του Smart Home

Τεστ προσωπικότητας: Η πεταλούδα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τις κρυφές πλευρές του εαυτού σας
περισσότερα
12:53 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Τέιλορ Σουίφτ: Έκανε viral… την Οφηλία με το τραγούδι της «Fate of Ophelia» – Ουρές στη Γερμανία για το πορτρέτο της ηρωίδας του Σαίξπηρ

Θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ συρρέουν σε Μουσείο στη Γερμανία, στο οποίο εκτίθεται πορτρέτο της...
10:07 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Πρίγκιπας Χάρι: Το παρασκήνιο της τελευταίας δημόσιας εμφάνισής του – «Έδειχνε λυπημένος και αγχωμένος»

Το παρασκήνιο της τελευταίας δημόσιας εμφάνισης του πρίγκιπα Χάρι στο πλευρό της Μέγκαν Μαρκλ ...
09:49 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Νίνο: «Ο έρωτας είναι μια ψυχική διαταραχή»

Ο Νίνο έδωσε συνέντευξη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και απάντησε αν είναι ερωτευμένο...
09:23 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Δανάη Παππά: Αν αρχίσει η μαμά μου τα «πότε θα κάνεις παιδιά» θα πέσει βούρδουλας, αυτά τα θέματα είναι τζιζ

Η Δανάη Παππά μίλησε στον Alpha και δήλωσε «το μητρικό μου ένστικτο ήταν ξύπνιο από όταν γεννή...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης