Βουλή – Κόκκαλης: Φεύγα, πρέπει να φύγεις – Πρέπει να τον διαγράψετε

«Προκλητική ασέβεια» καταλόγισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης στον γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα, απέναντι στη μνήμη των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών.

Στη συζήτηση που εξελίσσεται στη Βουλή για το αγροτικό ζήτημα, ο κ. Κόκκαλης, κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Φεύγα. «Μόλις τώρα πληροφορήθηκα για μια δήλωση του υπεύθυνου Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ, του κυρίου Φεύγα, ο οποίος είπε ερωτώμενος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ότι τα παιδιά αυτά στα Τέμπη δεν έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά σκοτώθηκαν από κρατικές παραλείψεις. Φεύγα, έφυγες. Φεύγα, πρέπει να φύγεις. Πρέπει να τον διαγράψετε. Είναι πραγματικά ντροπή», δήλωσε ο κ. Κόκκαλης.

Πηγή: ΑΠΕ