Η δήλωση Φεύγα για τα θύματα των Τεμπών και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: «Τα παιδιά αυτά δεν έπεσαν για την πατρίδα»

Αντιδράσεις προκλήθηκαν από τη δήλωση του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα στο Action24 σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο κ. Φεύγας τόνισε ότι «δεν είναι αναγκαίο να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών. Εκεί είναι τα ονόματα νεκρών που έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά, παρά το τραγικό δυστύχημα, δεν έπεσαν για την πατρίδα. Να λέμε τις αλήθειες. Μπορεί να μην ακούγεται πάρα πολύ ωραία, να υπάρχει σύγχυση…».

«Από τη δική σας αδράνεια, για την πατρίδα έπεσαν και αυτοί» του απάντησε ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Από τη σύγκρουση και την καμένη τηλεδιοίκηση την οποία ποτέ δεν διορθώσατε» συνέχισε ο Βασίλης Φεύγας.

Τσουκαλάς: Συνεχίζουν να υποτιμούν τα θύματα και να προσβάλλουν τις οικογένειές τους

«Η δήλωση του κ. Φεύγα για τα θύματα των Τεμπών αναδεικνύει την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας» τονίζει ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Συνεχίζουν να υποτιμούν τα θύματα και να προσβάλλουν τις οικογένειές τους. Η ασφάλεια των πολιτών που μετακινούνται με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι υποχρέωση της πατρίδας μας.

Το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών είναι μια διαρκής υπόμνηση της ανεπάρκειας του κράτους να παρέχει ασφάλεια. Η ελάχιστη αντίληψη ευθύνης επιτάσσει στην Πολιτεία να διασφαλίσει ότι δεν θα συμβεί ποτέ ξανά κάτι τόσο παράλογο, εγκληματικό και άδικο».