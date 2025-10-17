Θρίλερ με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του γιου του και η «περίπλοκη» σχέση τους

Ο γιος του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της Mango τέθηκε υπό επίσημη έρευνα ως ύποπτος για ανθρωποκτονία, αφού ο πατέρας του έπεσε από ύψος σχεδόν 150 μέτρων και σκοτώθηκε.

Ο γιος του Ισάκ Άντιτς, Τζόναθαν, ήταν το μόνο άτομο με τον 71χρονο επιχειρηματία όταν πέθανε τον περασμένο Δεκέμβριο, αφού έπεσε κατά τη διάρκεια μιας ορεινής πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελώνη.

Ένας δικαστής που διερευνούσε το περιστατικό είχε προσωρινά αρχειοθετήσει την έρευνά του, αφού δεν βρήκε στοιχεία που να δείχνουν ότι ο θάνατος του επιχειρηματία ήταν έγκλημα.

Τον Μάρτιο, ο δικαστής, με έδρα το δικαστήριο στο Μαρτορέλ κοντά στη Βαρκελώνη, άνοιξε ξανά την έρευνά του για τον θάνατο του Άντιτς στις 14 Δεκεμβρίου 2024 στο Κολμπάτο, κοντά στην καταλανική πρωτεύουσα.

Αστυνομικές πηγές επέμειναν τότε ότι εξακολουθούσαν να το αντιμετωπίζουν ως ατύχημα.

Αλλά μέσα σε μια νύχτα, σε μια σοκαριστική εξέλιξη, τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο 44χρονος Τζόναθαν, ο οποίος ανακρίθηκε δύο φορές ως μάρτυρας για την τραγωδία, ερευνάται τώρα ως ύποπτος για ανθρωποκτονία. Δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα για κανένα έγκλημα σε αυτό το στάδιο.

Ένας εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε χθες το βράδυ: «Η οικογένεια Άντιτς δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο τους τελευταίους μήνες σχετικά με τον θάνατο του Ισάκ Άντιτς, ούτε θα το κάνει στο μέλλον». Ωστόσο, επιθυμεί να δείξει σεβασμό για τις διαδικασίες που έχουν διεξαχθεί σχετικά και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές όπως έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι επίσης βέβαιο ότι η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και ότι η αθωότητα του Τζόναθαν Άντιτς θα αποδειχθεί.

Ο Τζόναθαν Άντιτς ήταν ο μοναδικός μάρτυρας του θανάτου του πατέρα του.

Αναφορές κατά τη στιγμή της μοιραίας πτώσης ενός από τους πλουσιότερους άνδρες της Ισπανίας, οι οποίες στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν από αστυνομικές πηγές, ανέφεραν ότι ο γιος του περπατούσε μπροστά του και γύρισε όταν άκουσε τον ήχο από πέτρες που έπεφταν πίσω του για να δει ότι ο πατέρας του είχε περάσει από την άκρη του μονοπατιού.

Ανακρίθηκαν ο γιος και η σύντροφός του – Οι αντιφάσεις

Ανακρίθηκε για περισσότερες από τρεις ώρες ως μάρτυρας σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Μαρτορέλ στις 31 Ιανουαρίου σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του πλούσιου πατέρα του, αφού έδωσε κατάθεση αμέσως μετά την τραγωδία.

Η αστυνομία ανέκρινε επίσης τη σύντροφο του συνιδρυτή της Mango, Εστεφάνια Κνουθ, το τελευταίο άτομο εκτός από τον σοφέρ του κ. Άντιτς και τον γιο του που τον είδε ζωντανό, καθώς και έναν τοπικό αστυνομικό που πήγε στο σημείο.

Οι αντιφάσεις στις δύο δηλώσεις του γιου του κ. Άντιτς, καθώς και η «περίπλοκη» σχέση μεταξύ του επιχειρηματία και του γιου του, λέγεται ότι βρίσκονται πίσω από την απόφαση του δικαστή να τον θέσει υπό επίσημη έρευνα.

Έχει αναφερθεί προηγουμένως ότι είπε στους αστυνομικούς ότι είχε αφήσει το αυτοκίνητό του σε ένα μέρος και αυτό βρισκόταν σε άλλο, ή ότι δεν είχε τραβήξει φωτογραφίες της περιοχής όταν το έκανε.

Ο Άντιτς και ο γιος του επισκέπτονταν τα σπήλαια Κολμπάτο στην καρδιά του μαγικού βουνού Μονσεράτ όταν συνέβη η τραγωδία.

Η ισπανική εφημερίδα El Pais, μία από τις πρώτες που ανέφερε ότι ο θάνατος του Ισάκ Άντιτς διερευνάται πλέον ως «πιθανή ανθρωποκτονία», έγραψε: «Μέχρι σήμερα, οι ερευνητές δεν έχουν βρει άμεσα, πόσο μάλλον οριστικά, στοιχεία που θα τους επέτρεπαν να συμπεράνουν τι ακριβώς συνέβη εκείνο το πρωί στο Μοντσεράτ».

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των μηνών, έχουν βρει μια σειρά από ενδείξεις οι οποίες, συνολικά, τους έχουν οδηγήσει στο να απορρίψουν την ιδέα ενός απλού ατυχήματος και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επρόκειτο για ανθρωποκτονία.

«Οι καταθέσεις δύο μαρτύρων ήταν καθοριστικές για αυτή την αλλαγή κατεύθυνσης. Ο ένας είναι ο Τζόναθαν Άντιτς, ένα από τα τρία παιδιά του επιχειρηματία, ο μοναχογιός και ο μόνος που ήταν μαζί του τη στιγμή του συμβάντος».

«Οι εξηγήσεις του ήταν ασυνεπείς και τροφοδότησαν υποψίες. Δεν ήταν μόνο η πρώτη του κατάθεση, που δόθηκε υπό την έντονη συναισθηματική επίδραση του γεγονότος, ακανόνιστη. Η δεύτερη κατάθεσή του, που έγινε λίγο αργότερα, όταν ήταν πιο ήρεμος, ήταν επίσης ακανόνιστη».

«Ο μάρτυρας σε κάθε περίπτωση αντιφάσκει με τον εαυτό του, άφησε κενά στην αφήγησή του και περιέγραψε γεγονότα που ήταν ασυμβίβαστα με τα αποτελέσματα της επιτόπιας αυτοψίας που διεξήγαγε η αστυνομία στο όρος Μοντσεράτ».

Η δεύτερη σχετική μαρτυρία στην υπόθεση ήταν αυτή της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία παίκτριας γκολφ και συντρόφου του επιχειρηματία τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

«Σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα, η Κνουθ τόνισε την κακή σχέση μεταξύ πατέρα και γιου». Ο ανακριτής έχει εκδώσει εντολή τήρησης απορρήτου για την υπόθεση, περιορίζοντας την ποσότητα των πληροφοριών που μπορούν να δώσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Ισάκ Άντιτς: Η καθαρή περιουσία του πριν από τον θάνατό του

Ο Τούρκος μετανάστης Ισάκ ίδρυσε την Mango μαζί με τον αδελφό του Ναχμάν το 1984.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2024, απασχολούσε πάνω από 14.000 υπαλλήλους σε περισσότερα από 2.700 καταστήματα που λειτουργούσαν σε περισσότερες από 110 χώρες, με 45 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Forbes είχε εκτιμήσει την καθαρή περιουσία του Άντιτς λίγο πριν από τον θάνατό του στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον, τον πλουσιότερο άνθρωπο της Καταλονίας και έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ισπανίας.

Είχε στην κατοχή του ένα ιδιωτικό αεροπλάνο που του κόστισε περισσότερα από 25 εκατομμύρια λίρες και ένα γιοτ 175 ποδών περίπου ίδιας αξίας.

Σχεδίαζε να κατασκευάσει το μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο, αλλά απέρριψε την ιδέα του Nirvana II πριν ξεκινήσει η κατασκευή του πλοίου μήκους άνω των 330 ποδιών.