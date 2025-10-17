Δούκας: Αιχμές για την επιλογή των προσυνεδριακών ομάδων και ο διάλογος με τον Τσίπρα – Τι απάντησε ο Τσουκαλάς

Νέες αιχμές άφησε ο Χάρης Δούκας με νέα συνέντευξή του στο Action24. Αποκάλυψε ότι έμαθε τη συμμετοχή του στην Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου από τα sites και πως ο ίδιος είχε προτείνει 4-5 ανθρώπους για τις επιτροπές, εισηγήσεις που δεν έγιναν δεκτές τελικά.

«Λέω καθαρά ότι υπήρξε μια στενοχώρια. Τέσσερα-πέντε στελέχη με εμπειρία έμειναν εκτός. Είχαμε προτείνει συγκεκριμένα αυτούς τους ανθρώπους, και ήμουν μόνο εγώ» σημείωσε, τονίζοντας ότι δεν είχε κάποια ενημέρωση για τη σύνθεση των Γραμματειών της Κεντρικής Επιτροπής Συνεδρίου. «Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος, για να προχωρήσουμε με ενότητα στο συνέδριο» επεσήμανε.

«Κατ’ αρχάς, εγώ κατέβηκα υποψήφιος πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και με ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο στις επόμενες εκλογές», διευκρίνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, περιγράφοντας ως «αδιαπραγμάτευτο στόχο» του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές την πρώτη θέση.

«Ο καθένας έχει δικαίωμα να καταθέτει τις προτάσεις του και θα κριθεί από τον ελληνικό λαό. Εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα το ΠΑΣΟΚ να δυναμώσει. Πρέπει να έχουμε διάλογο; Πρέπει να μιλάμε. Άμα έχεις καθαρές θέσεις και αξίες, φοβάσαι να μιλήσεις με άλλες προοδευτικές δυνάμεις; Δεν πρέπει ο διάλογος αυτός να οδηγεί σε κοινές δράσεις και παρεμβάσεις στο Κοινοβούλιο και την κοινωνία; Δεν ήταν σημαντικές οι κοινές δράσεις για τη Παλαιστίνη και το 13ωρο; Αν έχουμε καθαρές θέσεις και αξίες, πρέπει να συζητάμε και να τις παρουσιάζουμε. Να κάνουμε διάλογο και με το κόμμα Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τσουκαλάς: Άλλο διάλογος και άλλο συμπόρευση

«Ο κ. Δούκας είπε άλλο συμπόρευση και άλλο διάλογος. Δεν νομίζω ότι είπε να μιλήσουμε με τον Τσίπρα. Είπε διάλογο κάνουμε με όλους. Διάλογο κάνω και εγώ με τον κ. Μηταράκη. Άλλο διάλογος και άλλο συμπόρευση» απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στην εκπομπή του ΟΡΕΝ, 10 Παντού.

Στην ερώτηση για ενδεχόμενο “αντάρτικο” απάντησε «ανακοινώθηκαν οι επιτροπές, είναι μέσα κορυφαία στελέχη, προχωράμε συντεταγμένα και ενωμένα σε ένα συνέδριο. Ο καθένας μας μετριέται και με την προσφορά του».