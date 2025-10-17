Δούκας: Αιχμές για την επιλογή των προσυνεδριακών ομάδων και ο διάλογος με τον Τσίπρα – Τι απάντησε ο Τσουκαλάς

Enikos Newsroom

πολιτική

Χάρης Δούκας

Νέες αιχμές άφησε ο Χάρης Δούκας με νέα συνέντευξή του στο Action24. Αποκάλυψε ότι έμαθε τη συμμετοχή του στην Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου από τα sites και πως ο ίδιος είχε προτείνει 4-5 ανθρώπους για τις επιτροπές, εισηγήσεις που δεν έγιναν δεκτές τελικά.

«Λέω καθαρά ότι υπήρξε μια στενοχώρια. Τέσσερα-πέντε στελέχη με εμπειρία έμειναν εκτός. Είχαμε προτείνει συγκεκριμένα αυτούς τους ανθρώπους, και ήμουν μόνο εγώ» σημείωσε, τονίζοντας ότι δεν είχε κάποια ενημέρωση για τη σύνθεση των Γραμματειών της Κεντρικής Επιτροπής Συνεδρίου. «Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος, για να προχωρήσουμε με ενότητα στο συνέδριο» επεσήμανε.

«Κατ’ αρχάς, εγώ κατέβηκα υποψήφιος πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και με ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο στις επόμενες εκλογές», διευκρίνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, περιγράφοντας ως «αδιαπραγμάτευτο στόχο» του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές την πρώτη θέση.

«Ο καθένας έχει δικαίωμα να καταθέτει τις προτάσεις του και θα κριθεί από τον ελληνικό λαό. Εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα το ΠΑΣΟΚ να δυναμώσει. Πρέπει να έχουμε διάλογο; Πρέπει να μιλάμε. Άμα έχεις καθαρές θέσεις και αξίες, φοβάσαι να μιλήσεις με άλλες προοδευτικές δυνάμεις; Δεν πρέπει ο διάλογος αυτός να οδηγεί σε κοινές δράσεις και παρεμβάσεις στο Κοινοβούλιο και την κοινωνία; Δεν ήταν σημαντικές οι κοινές δράσεις για τη Παλαιστίνη και το 13ωρο; Αν έχουμε καθαρές θέσεις και αξίες, πρέπει να συζητάμε και να τις παρουσιάζουμε. Να κάνουμε διάλογο και με το κόμμα Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τσουκαλάς: Άλλο διάλογος και άλλο συμπόρευση

«Ο κ. Δούκας είπε άλλο συμπόρευση και άλλο διάλογος. Δεν νομίζω ότι είπε να μιλήσουμε με τον Τσίπρα. Είπε διάλογο κάνουμε με όλους. Διάλογο κάνω και εγώ με τον κ. Μηταράκη. Άλλο διάλογος και άλλο συμπόρευση» απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στην εκπομπή του ΟΡΕΝ, 10 Παντού.

Στην ερώτηση για ενδεχόμενο “αντάρτικο” απάντησε «ανακοινώθηκαν οι επιτροπές, είναι μέσα κορυφαία στελέχη, προχωράμε συντεταγμένα και ενωμένα σε ένα συνέδριο. Ο καθένας μας μετριέται και με την προσφορά του».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

6 τροφές πλούσιες σε ασβέστιο για δυνατά οστά και για να προλάβετε την οστεοπόρωση

ΟΔΔΗΧ: Σε νέα δημοπρασία έντοκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας προχωρά το ελληνικό Δημόσιο – Τι ποσό θα αντληθεί

Μητρώο Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ: Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Το iPad απέκτησε ξανά το τσιπ που χρειάζεται για να γίνει ο «αρχηγός» του Smart Home

Τεστ προσωπικότητας: Η πεταλούδα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τις κρυφές πλευρές του εαυτού σας
περισσότερα
14:52 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κόντρα Φάμελλου – Τσιάρα: «Σας καλωσορίζω γιατί χθες διαβάζαμε ότι παραιτηθήκατε» – «Δεν θα μπω στη λογική να απαντήσω για τα fake news»

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την «σκυτάλη» να παίρνουν σήμερα ο Κώστας ...
13:02 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Η δήλωση Φεύγα για τα θύματα των Τεμπών και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: «Τα παιδιά αυτά δεν έπεσαν για την πατρίδα»

Αντιδράσεις προκλήθηκαν από τη δήλωση του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλη Φεύγ...
12:56 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κακλαμάνης: Από τις 27 Οκτωβρίου ο «κόφτης» στα μικρόφωνα της Βουλής

Σε 10 ημέρες ξεκινά η εφαρμογή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στη Βουλή, όπως γνωστοποίησε ο Νικήτα...
12:47 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Γεωργιάδης για το βιβλίο «Ιθάκη» του Τσίπρα: «Από γκάφα σε γκάφα»

«Γκάφα» χαρακτηρίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ονομάσει το βιβλίο το...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης