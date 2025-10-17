Κρήτη: Τραυμάτισε στο μάτι τον σύζυγό της μπροστά στα παιδιά τους – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπό τον κίνδυνο τύφλωσης

Ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε ανάμεσα σε ένα ζευγάρι που πήγε για διακοπές στην Κρήτη. Μία Βρετανίδα, τραυμάτισε στο μάτι τον σύζυγό της, ο οποίος μεταφέρθηκε εκτάκτως στο ΠΑΓΝΗ, υπό τον κίνδυνο τύφλωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (15/10) σε δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου στο νομό Λασιθίου και μάλιστα μπροστά στα μάτια τριών ανήλικων παιδιών, τα οποία έβλεπαν τη μητέρα τους να κακοποιεί τον πατέρα τους.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα και με τις αναφορές που έγιναν, η κατάσταση ξεπέρασε κάθε έλεγχο και οι φωνές του Βρετανού ακούστηκαν σε όλο το ξενοδοχειακό συγκρότημα. Μάλιστα, ήταν οι ίδιοι οι πελάτες αλλά και οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου που άκουσαν τις φασαρίες από το δωμάτιο και κάλεσαν την αστυνομία. Όλοι, μέχρι τη στιγμή που έφτασε το πρώτο περιπολικό, πίστευαν ότι ο άνδρας από τη Βρετανία χτυπούσε τη σύζυγό του.

Αυτό όμως ανατράπηκε, όταν τον είδαν να βγαίνει ουρλιάζοντας από τους πόνους και κρατώντας με το χέρι το μάτι του. Ο Βρετανός μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο του νομού Λασιθίου και από εκεί κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο Ηράκλειο, καθώς ο κίνδυνος τύφλωσης ήταν ορατός.

Οι πληροφορίες του patris.gr, αναφέρουν ότι η γυναίκα πέταξε με όλη της τη δύναμη ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο τραυμάτισε σοβαρά τον σύζυγό της στο μάτι.

Ο αλλοδαπός αφού εξετάστηκε από γιατρούς και παρέμεινε στο νοσοκομείο για παρακολούθηση, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο ξενοδοχείο, για να προσέχει τα ανήλικα παιδιά του, αφού η σύζυγός του, είχε συλληφθεί και πέρασε τη νύχτα της στα κρατητήρια της Δ.Α Λασιθίου.