Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Τα 5 κορίτσια έρχονται αντιμέτωπα με τις συνέπειες των επιλογών τους

Συνταρακτικές εξελίξεις στις ζωές των 5 κοριτσιών έρχονται απόψε στις 21:00 στο διπλό επεισόδιο της σειράς του Alpha «Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι». Η Μελισσάνθη βουλιάζει όλο και περισσότερο στη χαρτοπαιξία, η Ιουλία προσπαθεί να αποφύγει τον ενοχλητικό θαυμαστή της, η Ασπασία βλέπει τον Σταύρο να πιάνεται στα χέρια με θαμώνα του μαγαζιού, η Πολυξένη τσακώνεται με την Μάρθα και η Μαγδαληνή αποφασίζει να γυρίσει πίσω στο χωριό.

“Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή. Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα. Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί. Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές. Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους.

Τι θα δούμε απόψε στις 21:00 – 7ο Επεισόδιο

Το ζήτημα του παιδιού απασχολεί πολύ την Μελισσάνθη και την κάνει όλο και πιο ευάλωτη στη χαρτοπαιξία. Το επιθετικό φλερτ που δέχεται η Ιουλία από τον Κίμωνα γίνεται η αφορμή για παρεξηγήσεις με τον Φωκά – η Ιουλία προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει την ισορροπία του σπιτιού της. Η Ασπασία και ο Σταύρος έχουν ψυχρανθεί και χρειάζεται ένας από τους δύο να υποχωρήσει. Ο θίασος αντιμετωπίζει την απαξίωση του κοινού, που ασχολείται με τις κινηματογραφικές φίρμες άλλων θιάσων, ενώ η Πολυξένη αρχίζει να βλέπει με πιο ενήλικα μάτια τον κόσμο που ανοίγεται μπροστά της. Μετά την επίθεση στο αμάξι του Πέτρου ο Οδυσσέας φοβισμένος για την ασφάλεια της Μαγδαληνής, ζητάει τον λόγο από τον πατέρα του και εκείνος προσπαθεί να τον προειδοποιήσει για τον ρόλο της στις επαγγελματικές τους υποθέσεις.

Δείτε εδώ το sneak peek:

8ο Επεισόδιο

Ο Απόστολος μαθαίνει για όσα λέγονται για την Μελισσάνθη και την χαρτοπαιξία, ενώ παράλληλα ο Άγγελος την φέρνει σε άβολη θέση με τα επίμονα τηλεφωνήματα του. Η Ιουλία σκέφτεται να μιλήσει με τον Φωκά για το ζήτημα του Κίμωνα, αλλά τα σχέδια της ανατρέπονται όταν μαθαίνει την πραγματική ταυτότητα του θαυμαστή της. Η Ασπασία καλείται να αντιμετωπίσει τα καψόνια των μουσικών στο μαγαζί και τον έντονο θαυμασμό των θαμώνων που βγάζουν εκτός εαυτού τον Σταύρο. Στην προσπάθειά της να δώσει μια νέα πνοή στον θίασο η Πολυξένη λέει το ένα λάθος πράγμα μετά το άλλο και προκαλεί τον εκνευρισμό του Λάμπρου και της Μάρθας. Η Μαγδαληνή μετά από όλα όσα έχουν συμβεί συζητά με την Άννα το ενδεχόμενο να γυρίσει πίσω στο χωριό της.

Δείτε εδώ το sneak peek:

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Ελισάβετ Αντάλη, Δέσποινα Βαλατσού, Νίκος Βατικιώτης, Δημήτρης Γεροδήμος, Αντώνης Γιαννακός, Αργύρης Γκαγκάνης, Σταύρος Καραγιάννης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Μένη Κωνσταντινίδου, Νίκη Λάμη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Βέρα Μακρομαρίδου, Τόνια Μαράκη, Έλενα Μεγγρέλη, Στέλιος Ξανθουδάκης, Βαγγέλης Παπαδάκης, Νίκος Παπαθανάσης, ΣΑλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Θράσος Σταθόπουλος, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Κωνσταντίνος Τσιάκος, Σόλων Τσούνης, Αποστόλης Ψυχράμης

Δείτε εδώ το trailer: