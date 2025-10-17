Ρουμανία: 3 νεκροί και 17 τραυματίες έπειτα από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Βουκουρέστι, από την οποία κατέρρευσαν όροφοι, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Από την έκρηξη έσπασαν τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Hotnews.ro. Δύο όροφοι κατέρρευσαν εντελώς, προκαλώντας ζημιές και σε χαμηλότερους ορόφους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Biziday.ro, επικαλούμενη τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και το υπουργείο Υγείας. Στο σημείο βρίσκονταν ομάδες σωστικών συνεργείων αναζητώντας εγκλωβισμένους, σύμφωνα με την Biziday.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ραέντ Αραφάτ απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μην εισέρχονται στο πολυκατοικία για έγγραφα ή άλλες αποσκευές. «Το οικοδομικό τετράγωνο κινδυνεύει με κατάρρευση. Έχει εκκενωθεί πλήρως», δήλωσε ο Ραέντ Αραφάτ

