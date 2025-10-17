Μαδαγασκάρη: Στον συνταγματάρχη Ραντριανιρίνα η εξουσία μετά το πραξικόπημα

Ο συνταγματάρχης του στρατού που κατέλαβε την εξουσία με στρατιωτικό πραξικόπημα ορκίστηκε νέος ηγέτης της Μαδαγασκάρης την Παρασκευή, μετά την ανατροπή του προέδρου, Αντρί Ραζουελίνα.

Ο συνταγματάρχης Μάικλ Ραντριανιρίνα, διοικητής μιας επίλεκτης μονάδας του στρατού, ορκίστηκε νέος πρόεδρος σε μια τελετή στην κύρια αίθουσα του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας.

Η άνοδός του στην προεδρία έγινε μόλις τρεις ημέρες αφότου ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν την εξουσία στο νησί του Ινδικού Ωκεανού με τους περίπου 30 εκατομμύρια κατοίκους.

Τα Ηνωμένα Έθνη καταδίκασαν την ανάληψη της εξουσίας από τον στρατό και έκαναν λόγο για αντισυνταγματική αλλαγή κυβέρνησης.

Η κατάληψη της εξουσίας από τον στρατό ήρθε μετά από τρεις εβδομάδες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κυρίως νέων ανθρώπων.

Η τύχη του προέδρου Αντρί Ραζουελίνα είναι άγνωστη, αφού εγκατέλειψε τη χώρα ισχυριζόμενος ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο μετά την εξέγερση των στρατιωτών που είναι πιστοί στον συνταγματάρχη Μάικλ Ραντριανιρίνα. Εν τη απουσία του, ο Ραζουελίνα καθαιρέθηκε μετά από ψηφοφορία στο κοινοβούλιο την Τρίτη, λίγο πριν ο συνταγματάρχης ανακοινώσει ότι ο στρατός αναλαμβάνει την εξουσία.

