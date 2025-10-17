Καιρός: Σε «κλοιό» διαδοχικών κακοκαιριών η χώρα λίγο πριν από το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

Σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών θα βρεθεί η χώρα μας έως και την ερχόμενη Τρίτη- Τετάρτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στα ανοιχτά του Ιονίου πελάγους θα μετατοπιστεί πιο ανατολικά για να επιδεινώσει τον καιρό στις περισσότερες περιοχές της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας χώρας.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη Δυτική Ελλάδα. Εκεί περιμένουμε τις περισσότερες και εντονότερες βροχές κυρίως προς το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, την ήπειρο και τα Δυτικά παράλια της Πελοποννήσου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο, η ημέρα θα ξεκινήσει με ιδιαίτερα άστατο καιρό, ο οποίος μετά θα αρχίσει να ανοίγει στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας ενώ περιμετρικά στα βόρεια τμήματα και τα νησιά του Ιονίου α εκδηλωθούν οι βροχές.

Την Κυριακή θα αρχίσει να βαραίνει ο καιρός από τα δυτικά στα ανατολικά. Η χώρα θα χωριστεί θερμοκρασιακά στα δύο: βόρεια θα έχει χαμηλές θερμοκρασίες και νότια θα έχει υψηλές μέχρι και 30αρια. Τα έντονα φαινόμενα θα αφορούν σε παραθαλάσσιες, θαλάσσιες εκτάσεις.

Προς το τέλος του μήνα στις 25-26 Οκτωβρίου θα έχουμε πολύ καλό καιρό με υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε «το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» είπε ο κ. Μαρουσάκης.

Σήμερα, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να απασχολήσει κυρίως τη Δυτική Ελλάδα όπου θα δούμε βροχές και ισχυρές καταιγίδες κυρίως προς το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, την ήπειρο και τα δυτικά παράλια της Πελοποννήσου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιές.

Στην Αττική θα δούμε λίγες βροχές – ήδη βρέχει στα ανατολικά – που θα γίνουν επικίνδυνες λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 22-23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης δεν περιμένουμε έντονες βροχές, θα βρέχει ποτιστικά και κατά περιόδους. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 19 βαθμούς.