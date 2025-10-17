Καιρός: Σε «κλοιό» διαδοχικών κακοκαιριών η χώρα λίγο πριν από το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

Σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών θα βρεθεί η χώρα μας έως και την ερχόμενη Τρίτη- Τετάρτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Ισχυρά φαινόμενα σε Ιόνιο και δυτική Ελλάδα

Το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στα ανοιχτά του Ιονίου πελάγους θα μετατοπιστεί πιο ανατολικά για να επιδεινώσει τον καιρό στις περισσότερες περιοχές της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας χώρας.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη Δυτική Ελλάδα. Εκεί περιμένουμε τις περισσότερες και εντονότερες βροχές κυρίως προς το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, την ήπειρο και τα Δυτικά παράλια της Πελοποννήσου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο, η ημέρα θα ξεκινήσει με ιδιαίτερα άστατο καιρό, ο οποίος μετά θα αρχίσει να ανοίγει στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας ενώ περιμετρικά στα βόρεια τμήματα και τα νησιά του Ιονίου α εκδηλωθούν οι βροχές.

Την Κυριακή θα αρχίσει να βαραίνει ο καιρός από τα δυτικά στα ανατολικά. Η χώρα θα χωριστεί θερμοκρασιακά στα δύο: βόρεια θα έχει χαμηλές θερμοκρασίες και νότια θα έχει υψηλές μέχρι και 30αρια. Τα έντονα φαινόμενα θα αφορούν σε παραθαλάσσιες, θαλάσσιες εκτάσεις.

Προς το τέλος του μήνα στις 25-26 Οκτωβρίου θα έχουμε πολύ καλό καιρό με υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε «το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» είπε ο κ. Μαρουσάκης.

Σήμερα, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να απασχολήσει κυρίως τη Δυτική Ελλάδα όπου θα δούμε βροχές και ισχυρές καταιγίδες  κυρίως προς το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, την ήπειρο και τα δυτικά παράλια της Πελοποννήσου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιές.

Στην Αττική θα δούμε λίγες βροχές – ήδη βρέχει στα ανατολικά – που θα γίνουν επικίνδυνες λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 22-23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης δεν περιμένουμε έντονες βροχές, θα βρέχει ποτιστικά και κατά περιόδους. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 19 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025

  • Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους και κατά διαστήματα τοπικές βροχές.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στα νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025

  • Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
  • Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

  • Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά.
  • Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

  • Στα νότια και τα ανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.
  • Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

