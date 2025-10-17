Νίκος Κωνσταντόπουλος: Αμοραλιστής ο Τσίπρας – Έχω κι εγώ τις ευθύνες μου γιατί τον στήριξα

«Βαδίζουμε σε ένα δύσκολο και δύσμορφο πεδίο, δεν είναι εύκολο» τόνισε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος μιλώντας στο ONE Channel.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι «είναι αμοραλιστής». Σε άλλο σημείο τόνισε: «Λογοδότησε πουθενά ο κ. Τσίπρας; Διαβάζω τις δηλώσεις του και δεν βλέπω τον όρο ως στάση ζωής “αισθάνομαι υπεύθυνος, δίνω εξηγήσεις, λογοδοτώ”».

«Δεν χρειάζεται μια εξήγηση στον λαό γιατί διάλεξε τους Ανεξάρτητους Έλληνες για να κυβερνήσει;» πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντόπουλος.

Όπως είπε για τον Αλέξη Τσίπρα «έχει προσωποκεντρική πολιτική και τακτική και είναι εμφανές σε όλους και σε μένα που δεν το έβλεπα νωρίτερα και έχω κι εγώ τις ευθύνες μου γιατί τον στήριξα και δεν έβλεπα τα στοιχεία του παλιού αμοραλισμού, που τώρα εμφανίζεται ως δήθεν νέος πατριωτισμός».

«Πατριωτισμός δεν είναι ο εαυτός μου, πατριωτισμός είναι να μπορώ να διαμορφώσω ένα συλλογικό αίσθημα ανατροπής, εξέλιξης, ανάπτυξης, σύνθεσης των δυνατοτήτων μιας κοινωνίας και μιας χώρας» συμπλήρωσε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.

«Παιχνίδια εξουσίας μπορεί να παίζουν πολλοί. Εκείνοι που καταξιώνονται είναι αυτοί που προσφέρουν έναν άλλο ρόλο παιδαγωγικό της πολιτικής. Η πολιτική διαμορφώνει φρόνημα, διαμορφώνει αξίες και ιδέες. Οι ιδέες δεν είναι σκιαμαχία, είναι αυτές για τις οποίες πολλές φορές οι πολίτες θυσιάζουν τη ζωή τους» πρόσθεσε ο ίδιος.

