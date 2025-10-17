Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Ισχυρά φαινόμενα σε Ιόνιο και δυτική Ελλάδα

Με βροχές και καταιγίδες θα κυλήσει η σημερινή μέρα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, με τα φαινόμενα να είναι έντονα σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Τα πρώτα σύννεφα και βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους στα δυτικά, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και αργά το βράδυ στη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο.

Στη δυτική Ελλάδα οι καταιγίδες θα είναι πιο ισχυρές, με έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν κυρίως τα νησιά του Ιονίου, όπου οι βροχές θα είναι κατά διαστήματα δυνατές. Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική πλευρά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 21 βαθμών Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές μεταξύ 22 και 25 βαθμών, ενώ στην Κρήτη οι υψηλότερες τιμές θα φτάσουν έως και τους 27 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί, πολύ ισχυροί, 7 έως 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το βράδυ. Στο Αιγαίο, θα φυσούν βορειοανατολικοί, οι οποίοι το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο το πρωί οι ριπές μπορεί να φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, που σταδιακά θα στραφούν σε ανατολικούς – νοτιοανατολικούς 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται επίσης αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, ανέφερε πως στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες ανά διαστήματα θα πυκνώσουν, ενώ θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην περιοχή θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Αρνιακός σημείωσε πως θα επικρατήσουν βροχές, με μεταβλητούς ανέμους έως 3 μποφόρ στον Θερμαϊκό, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου.

«Θα πέσει μπόλικο νερό το επόμενο 24ωρο» – Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για 6 περιοχές

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του προβλέπει για τον καιρό πως θα πέσει «μπόλικο νερό» το επόμενο 24ωρο με ιδιαίτερη προσοχή να χρειάζεται σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία, Πρέβεζα.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε ότι «Μπόλικο νερό στα δυτικά το επόμενο 24ώρο…». Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/10 μέχρι το απόγευμα σε: Κέρκυρα -Παξούς-Λευκάδα-Κεφαλονιά-Θεσπρωτία-Πρέβεζα. Αναμένονται μέχρι και 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Παράλληλα, στις παραπάνω περιοχές δεν αποκλείονται και τοπικές θύελλες (νοτιάδες με ρίπες στα 80 km/h). Για την επόμενη ατμοσφαιρική διαταραχή Κυριακή βράδυ με Δευτέρα βράδυ, μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα επηρεάσει περισσότερο τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα. Ραγδαιότητες (αρκετό νερό σε λίγο χρόνο) φαίνεται να σημειώνονται και σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική. Θα επανέλθω για περισσότερα σχετικά με τη δεύτερη διαταραχή» πρόσθεσε.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7, τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 και στα κεντρικά και τα ανατολικά τμήματα μέχρι το μεσημέρι έως 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στην περιοχή Κέρκυρας- Παξών μέχρι νωρίς το απόγευμα και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου μέχρι τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο 6 με 7 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, αρχικά στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση

Θερμοκρασία: Από 19 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, κυρίως στα βόρεια, όπου το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους και κατά διαστήματα τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στα νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025