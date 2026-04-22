Επίτροπος ενέργειας της ΕΕ: Η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει ένα δύσκολο καλοκαίρι με πιθανές ελλείψεις καυσίμων

Η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει ένα δύσκολο καλοκαίρι με πιθανές ελλείψεις καυσίμων και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το πετρέλαιο, και ακόμη και το καλύτερο σενάριο θα είναι δύσκολο, δήλωσε την Τρίτη ο Νταν Γιόργκενσεν, Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος λέει ότι η ενεργειακή κρίση θα πρέπει να χρησιμεύσει ως «ξυπνητήρι» για την ΕΕ ώστε να επιταχύνει τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Πρέπει να είμαι αρκετά ευθύς και να πω ότι ακόμη και στα καλύτερα σενάρια, δεν είναι και πολύ καλή περίπτωση», είπε, μιλώντας σε εκδήλωση στη Μαδρίτη της Ισπανίας. «Ακόμα κι αν ο πόλεμος στο Ιράν τελείωνε σήμερα και το Στενό του Ορμούζ ξανανοίξει πλήρως – κάτι που δεν είναι και πολύ ρεαλιστικό – θα χρειαστούν περισσότερα από δύο χρόνια για να επιστρέψουμε στα επίπεδα παραγωγής που έχουμε τώρα», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για την επιλογή επιβολής φόρου στις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου για να μετριαστεί το πλήγμα για τους καταναλωτές – όπως έκανε η ΕΕ το 2022 κατά τη διάρκεια του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας – ο Γιόργκενσεν απέρριψε το ενδεχόμενο.

«Στο πετρέλαιο, είναι λίγο διαφορετικό», σχολίασε. Σε σύγκριση με το ρωσικό φυσικό αέριο, το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής χρειάζεται «εβδομάδες» για να ταξιδέψει στην Ευρώπη.

«Η εκτίμησή μου είναι ότι βλέπουμε ένα καλοκαίρι που σίγουρα θα είναι δύσκολο… Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού με καύσιμα αεριωθούμενων, ίσως αργότερα, ακόμη και με ντίζελ», τόνισε επισημαίνοντας πως αεροπορικές εταιρείες μειώνουν τα δρομολόγια τους.

Ενώ είναι δύσκολο να πούμε πώς θα μπορούσε να μοιάζει το χειρότερο σενάριο, έκανε μια ζοφερή πρόβλεψη: «Αν αυτό συνεχιστεί για πολλούς μήνες ή και χρόνια, βλέπουμε μια εντελώς νέα παγκόσμια τάξη και πιθανώς πολύ, πολύ σοβαρές οικονομικές συνέπειες που θα ξεπερνούν κατά πολύ τον ενεργειακό τομέα».