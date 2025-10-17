Αλ Πατσίνο: Συγκινεί ο αποχαιρετισμός του στην Νταϊάν Κίτον – «Μπορούσε να πετάξει και στην καρδιά μου θα πετά πάντα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Αλ Πατσίνο Νταϊάν Κίτον
Πηγή: Paramount

Ο Αλ Πατσίνο ο οποίος υπήρξε επί χρόνια σύντροφος και συμπρωταγωνιστής της Νταϊάν Κίτον στη θρυλική σειρά ταινιών «Ο Νονός», μίλησε για πρώτη φορά μετά τον θάνατό της ηθοποιού.

Ο κορυφαίος σταρ της μεγάλης οθόνης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τον σεβασμό για την τεράστια επιρροή που είχε στη ζωή του.

«Είμαι συγκλονισμένος από το θάνατο της Νταϊάν Κίτον. Όταν άκουσα την είδηση, έπαθα σοκ. Η Νταϊάν ήταν η σύντροφός μου, η φίλη μου, κάποιος που μου έφερε ευτυχία και σε περισσότερες από μία περιπτώσεις επηρέασε την πορεία της ζωής μου», ανέφερε ο ηθοποιός σε δήλωσή του στο Deadline.

«Αν και έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που ήμασταν μαζί, οι αναμνήσεις παραμένουν ζωντανές και με τον θάνατό της, επέστρεψαν με μια δύναμη που είναι ταυτόχρονα οδυνηρή και συγκινητική», συνέχισε.

«Θα λείψει στον κόσμο, αλλά περισσότερο από αυτό, θα τη θυμούνται. Άφησε ένα σημάδι που δεν μπορεί να ξεθωριάσει. Ήταν ασταμάτητη, ανθεκτική και πάνω απ’ όλα, βαθιά ανθρώπινη», ανέφερε ο Αλ Πατσίνο.

«Θα τη θυμάμαι πάντα. Μπορούσε να πετάξει – και στην καρδιά μου θα πετά πάντα», κατέληξε ο ηθοποιός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτοποριακό εργαλείο μπορεί να προβλέψει κίρρωση και καρκίνο του ήπατος έως και 10 χρόνια νωρίτερα

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Γραφείο Εντοπισμού και Αντιμετώπισης fake news στον ΕΟΔΥ

ΕΕ: Τι αναφέρει η Συμφωνία για το πρόγραμμα στήριξης της αμυντικής βιομηχανίας

«Μετ’ εμποδίων» τα ραντεβού για νέες ταυτότητες: Η εικόνα σε Αττική και Περιφέρεια και το σχέδιο «αποσυμφόρησης» της ΕΛ.ΑΣ.

Αυστηρή προσέγγιση ποσοτικοποιεί και επαληθεύει σχεδόν όλες τις κβαντικές καταστάσεις

Πώς οι επιτιθέμενοι παρακάμπτουν τα συγχρονισμένα passkeys
περισσότερα
10:07 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Πρίγκιπας Χάρι: Το παρασκήνιο της τελευταίας δημόσιας εμφάνισής του – «Έδειχνε λυπημένος και αγχωμένος»

Το παρασκήνιο της τελευταίας δημόσιας εμφάνισης του πρίγκιπα Χάρι στο πλευρό της Μέγκαν Μαρκλ ...
09:49 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Νίνο: «Ο έρωτας είναι μια ψυχική διαταραχή»

Ο Νίνο έδωσε συνέντευξη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και απάντησε αν είναι ερωτευμένο...
09:23 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Δανάη Παππά: Αν αρχίσει η μαμά μου τα «πότε θα κάνεις παιδιά» θα πέσει βούρδουλας, αυτά τα θέματα είναι τζιζ

Η Δανάη Παππά μίλησε στον Alpha και δήλωσε «το μητρικό μου ένστικτο ήταν ξύπνιο από όταν γεννή...
09:07 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη – «Κανένα σχόλιο»

Η Δέσποινα Βανδή επέστρεψε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, όπου εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης