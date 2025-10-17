Αλ Πατσίνο: Συγκινεί ο αποχαιρετισμός του στην Νταϊάν Κίτον – «Μπορούσε να πετάξει και στην καρδιά μου θα πετά πάντα»

Ο Αλ Πατσίνο ο οποίος υπήρξε επί χρόνια σύντροφος και συμπρωταγωνιστής της Νταϊάν Κίτον στη θρυλική σειρά ταινιών «Ο Νονός», μίλησε για πρώτη φορά μετά τον θάνατό της ηθοποιού.

Ο κορυφαίος σταρ της μεγάλης οθόνης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τον σεβασμό για την τεράστια επιρροή που είχε στη ζωή του.

«Είμαι συγκλονισμένος από το θάνατο της Νταϊάν Κίτον. Όταν άκουσα την είδηση, έπαθα σοκ. Η Νταϊάν ήταν η σύντροφός μου, η φίλη μου, κάποιος που μου έφερε ευτυχία και σε περισσότερες από μία περιπτώσεις επηρέασε την πορεία της ζωής μου», ανέφερε ο ηθοποιός σε δήλωσή του στο Deadline.

«Αν και έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που ήμασταν μαζί, οι αναμνήσεις παραμένουν ζωντανές και με τον θάνατό της, επέστρεψαν με μια δύναμη που είναι ταυτόχρονα οδυνηρή και συγκινητική», συνέχισε.

«Θα λείψει στον κόσμο, αλλά περισσότερο από αυτό, θα τη θυμούνται. Άφησε ένα σημάδι που δεν μπορεί να ξεθωριάσει. Ήταν ασταμάτητη, ανθεκτική και πάνω απ’ όλα, βαθιά ανθρώπινη», ανέφερε ο Αλ Πατσίνο.

«Θα τη θυμάμαι πάντα. Μπορούσε να πετάξει – και στην καρδιά μου θα πετά πάντα», κατέληξε ο ηθοποιός.