Ε.Ε.: Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα στήριξης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP) ύψους 1,5 δισ. ευρώ

Enikos Newsroom

διεθνή

Βρυξέλλες

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στο Πρόγραμμα στήριξης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP), με ειδική χρηματοδότηση για την άμυνα αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ την περίοδο 2025-2027.

Το EDIP στοχεύει στην ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της ΕΕ ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Βάσης Αμυντικής Τεχνολογίας (EDTIB). Στοχεύει επίσης στην υποστήριξη της αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας με την Ουκρανία και τις ουκρανικές εταιρείες μέσω του ειδικού Μέσου Στήριξης της Ουκρανίας.

Το EDIP θεσπίζει επίσης ένα πλαίσιο για τα Ευρωπαϊκά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος στον τομέα της ‘Αμυνας (EDPCIs), τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε στρατηγικούς τομείς.

Επιπλέον, το EDIP θεσπίζει τον πρώτο μηχανισμό για την ασφάλεια του εφοδιασμού αμυντικών προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και μια νομική «εργαλειοθήκη» για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών μεταξύ των κρατών μελών (η «Δομή για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εξοπλισμού»).

Προτίμηση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας

Το Συμβούλιο και το ΕΚ συμφώνησαν ότι το κόστος των εξαρτημάτων που προέρχονται εκτός της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών (κράτη του ΕΟΧ) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 35% του εκτιμώμενου κόστους των εξαρτημάτων του τελικού προϊόντος, επιτυγχάνοντας έτσι μια ισορροπία μεταξύ της αρχής της ευρωπαϊκής προτίμησης και της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους προς όφελος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Επισημαίνεται, επίσης, ότι «δεν θα προμηθεύονται εξαρτήματα από μη συνδεδεμένες χώρες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ ή των κρατών μελών της».

Μέσω του EDIP, η ΕΕ δημιουργεί έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό πωλήσεων στρατιωτικού εξοπλισμού που θα προσφέρει, μεταξύ άλλων, έναν κεντρικό κατάλογο αμυντικών προϊόντων και θα διευκολύνει την παράδοση αμυντικών προϊόντων, ενισχύοντας τη ζήτηση σε επίπεδο ΕΕ και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στη διεθνή αγορά. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας «ομάδων» αμυντικών προϊόντων για την ταχεία παράδοση εξοπλισμού.

Η Ουκρανία πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία

Το Συμβούλιο και το ΕΚ συμφώνησαν να υποστηρίξουν περαιτέρω την Ουκρανία μέσω του Μέσου Στήριξης της Ουκρανίας που θα λάβει χρηματοδοτική στήριξη ύψους 300 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι η Ουκρανία θα μπορεί να συμμετάσχει στα Ευρωπαϊκά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (EDPCIs).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτοποριακό εργαλείο μπορεί να προβλέψει κίρρωση και καρκίνο του ήπατος έως και 10 χρόνια νωρίτερα

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Γραφείο Εντοπισμού και Αντιμετώπισης fake news στον ΕΟΔΥ

ΕΕ: Τι αναφέρει η Συμφωνία για το πρόγραμμα στήριξης της αμυντικής βιομηχανίας

«Μετ’ εμποδίων» τα ραντεβού για νέες ταυτότητες: Η εικόνα σε Αττική και Περιφέρεια και το σχέδιο «αποσυμφόρησης» της ΕΛ.ΑΣ.

Αυστηρή προσέγγιση ποσοτικοποιεί και επαληθεύει σχεδόν όλες τις κβαντικές καταστάσεις

Πώς οι επιτιθέμενοι παρακάμπτουν τα συγχρονισμένα passkeys
περισσότερα
12:06 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία στην Κύπρο: Έξω από το σπίτι του εκτέλεσαν τον πρόεδρο ομάδας – Τι συνέβη στον δρόμο προς το νοσοκομείο

Σοκ έχει προκαλέσει στη Λεμεσό, στην Κύπρο η δολοφονία του επιχειρηματία και προέδρου της Καρμ...
11:50 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Αλ Πατσίνο: Συγκινεί ο αποχαιρετισμός του στην Νταϊάν Κίτον – «Μπορούσε να πετάξει και στην καρδιά μου θα πετά πάντα»

Ο Αλ Πατσίνο ο οποίος υπήρξε επί χρόνια σύντροφος και συμπρωταγωνιστής της Νταϊάν Κίτον στη θρ...
11:43 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Ρουμανία: 3 νεκροί και 17 τραυματίες έπειτα από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στη...
11:02 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Άγρια δολοφονία στην Κύπρο: Εκτέλεσαν πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας

Άγρια δολοφονία με θύμα πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στην Λεμεσό, στην Κύπρο συνέβη το πρωί τη...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης