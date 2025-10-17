Ε.Ε.: Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα στήριξης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP) ύψους 1,5 δισ. ευρώ

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στο Πρόγραμμα στήριξης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP), με ειδική χρηματοδότηση για την άμυνα αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ την περίοδο 2025-2027.

Το EDIP στοχεύει στην ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της ΕΕ ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Βάσης Αμυντικής Τεχνολογίας (EDTIB). Στοχεύει επίσης στην υποστήριξη της αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας με την Ουκρανία και τις ουκρανικές εταιρείες μέσω του ειδικού Μέσου Στήριξης της Ουκρανίας.

Το EDIP θεσπίζει επίσης ένα πλαίσιο για τα Ευρωπαϊκά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος στον τομέα της ‘Αμυνας (EDPCIs), τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε στρατηγικούς τομείς.

Επιπλέον, το EDIP θεσπίζει τον πρώτο μηχανισμό για την ασφάλεια του εφοδιασμού αμυντικών προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και μια νομική «εργαλειοθήκη» για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών μεταξύ των κρατών μελών (η «Δομή για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εξοπλισμού»).

Προτίμηση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας

Το Συμβούλιο και το ΕΚ συμφώνησαν ότι το κόστος των εξαρτημάτων που προέρχονται εκτός της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών (κράτη του ΕΟΧ) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 35% του εκτιμώμενου κόστους των εξαρτημάτων του τελικού προϊόντος, επιτυγχάνοντας έτσι μια ισορροπία μεταξύ της αρχής της ευρωπαϊκής προτίμησης και της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους προς όφελος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Επισημαίνεται, επίσης, ότι «δεν θα προμηθεύονται εξαρτήματα από μη συνδεδεμένες χώρες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ ή των κρατών μελών της».

Μέσω του EDIP, η ΕΕ δημιουργεί έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό πωλήσεων στρατιωτικού εξοπλισμού που θα προσφέρει, μεταξύ άλλων, έναν κεντρικό κατάλογο αμυντικών προϊόντων και θα διευκολύνει την παράδοση αμυντικών προϊόντων, ενισχύοντας τη ζήτηση σε επίπεδο ΕΕ και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στη διεθνή αγορά. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας «ομάδων» αμυντικών προϊόντων για την ταχεία παράδοση εξοπλισμού.

Η Ουκρανία πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία

Το Συμβούλιο και το ΕΚ συμφώνησαν να υποστηρίξουν περαιτέρω την Ουκρανία μέσω του Μέσου Στήριξης της Ουκρανίας που θα λάβει χρηματοδοτική στήριξη ύψους 300 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι η Ουκρανία θα μπορεί να συμμετάσχει στα Ευρωπαϊκά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (EDPCIs).