Κρεμλίνο: «Επίθεση» φιλίας στον Τραμπ – Προτείνει την κατασκευή σήραγγας ύψους 8 δισ. για να ενωθούν Ρωσία και ΗΠΑ

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κατασκευάσουν μια σιδηροδρομική σήραγγα «Πούτιν-Τραμπ» κάτω από τον Βερίγγειο πορθμό για να συνδεθούν οι δύο χώρες, να ξεκλειδώσει η κοινή εκμετάλλευση φυσικών πόρων και να «συμβολιστεί η ενότητα», πρότεινε απεσταλμένος του Κρεμλίνου.

Η πρόταση του Κιρίλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένου του προέδρου Βλαντμίρ Πούτιν για τις επενδύσεις και επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας RDIF, αφορά ένα πρόγραμμα κόστους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χρηματοδοτούμενου από τη Μόσχα και «διεθνείς εταίρους», για την κατασκευή σε χρονικό διάστημα μικρότερο των οκτώ ετών μιας σιδηροδρομικής και εμπορευματικής σύνδεσης 112 χιλιομέτρων.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος συμμετέχει, όπως σημειώνει το Reuters, σε μια ρωσική «επίθεση» φιλίας στις ΗΠΑ με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων αποκάλυψε την ιδέα για τη σήραγγα αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ, αφού ο Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη για να προσπαθήσουν να βρουν τρόπο για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Συμμετοχή εταιρείας του Μασκ

«Το όνειρο μιας σύνδεσης ΗΠΑ-Ρωσίας μέσω του Βερίγγειου πορθμού αντανακλά ένα όραμα με διάρκεια -από το σιδηρόδρομο Σιβηρίας-Αλάσκας το 1904 μέχρι το σχέδιο της Ρωσίας το 2007. Το RDIF έχει μελετήσει υφιστάμενες προτάσεις, περιλαμβανομένου του σιδηροδρόμου ΗΠΑ-Καναδά-Ρωσίας-Κίνας, και θα στηρίξει το πιο βιώσιμο», έγραψε ο Ντμίτριεφ στο X.

Ο Βερίγγειος πορθμός, ο οποίος στο στενότερο σημείο του έχει πλάτος 82 χιλιομέτρων, χωρίζει την περιφέρεια Τσουκότκα της Ρωσίας από την Αλάσκα. Ιδέες για τη σύνδεση των δύο σημείων διατυπώνονται εδώ και τουλάχιστον 150 χρόνια, με διάφορα σχέδια να έχουν καταστρωθεί, αλλά ουδέποτε εφαρμοσθεί.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος έχει αναπτύξει σχέσεις με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, και έχει μιλήσει για το ενδεχόμενο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες ενέργειας να αναλάβουν μειοψηφικά μερίδια σε ρωσικά προγράμματα στην Αρκτική, δήλωσε ότι η σήραγγα θα μπορούσε να κατασκευασθεί από την The Boring Company, μια αμερικανική εταιρεία κατασκευής σηράγγων που ανήκει στον Έλον Μασκ.

«Φανταστείτε να συνδεθούν οι ΗΠΑ και η Ρωσία, η Αμερική και η Αφροευρασία με τη Σήραγγα Πούτιν-Τραμπ -μια σύνδεση 70 μιλίων που να συμβολίζει την ενότητα. Το παραδοσιακό κόστος είναι $65B+, αλλά η τεχνολογία της @boringcompany θα μπορούσε να το μειώσει σε <$8B. Ας οικοδομήσουμε μαζί το μέλλον», έγραψε ο Ντμίτριεφ στον Μασκ μέσω του X.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια απάντηση στην ιδέα από τον Μασκ ή τον Τραμπ.