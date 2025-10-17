«Να μ’ αγαπάς»: Ο Ορφέας πλησιάζει όλο και περισσότερο την Φωτεινή

Να μ'αγαπάς

«Να μ’ αγαπάς», νέο επεισόδιο απόψε στις 20:00. Ο Ορφέας πλησιάζει όλο και περισσότερο την Φωτεινή…

Ο Αμερικανός επενδυτής που έρχεται είναι η τελευταία ελπίδα για τη σωτηρία της αυτοκρατορίας του Θεόφιλου Καλλιγά, όμως ο Χάρης προσπαθεί να τον σαμποτάρει. Η Ζωή έρχεται αντιμέτωπη με το τελεσίγραφο των δίδυμων κι ο Λευτέρης δέχεται μια απροσδόκητη πρόταση από τον Θεόφιλο που θα ανατρέψει τα δεδομένα. Η Φωτεινή, διχασμένη ανάμεσα στο καθήκον και τα συναισθήματά της για τον Ορφέα, προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις, όμως εκείνος την πλησιάζει όλο και περισσότερο. Την ίδια ώρα, ο Άγγελος, πλέκει το δίχτυ της εκδίκησης, έτοιμος να καταστρέψει τον Καλλιγά.

Η Ζωή έρχεται αντιμέτωπη με το τελεσίγραφο των δίδυμων παιδιών της…

Δείτε το trailer:

