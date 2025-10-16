“Να μ’ αγαπάς” – Η σχέση της Ζωής με τα δίδυμα παιδιά της αλλάζει

Νάντια Ρηγάτου

Media

“Να μ’ αγαπάς” – Η σχέση της Ζωής με τα δίδυμα παιδιά της αλλάζει

Η Σοφία αναζητά μια ευκαιρία με τον Άγγελο στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

 Μετά τη διάσωση της Ζωής και της Νικαίτης από τη φωτιά κάτι αλλάζει στις σχέσεις της Ζωής με τα δίδυμα.

Η Φωτεινή και ο Λευτέρης αρχίζουν να αμφιταλαντεύονται ανάμεσα σε εκδίκηση και συναισθηματική ταύτιση, ενώ η Ζωή παλεύει με τις ενοχές της. Ο Άγγελος αποκαλύπτεται ως νόθος Καλλιγάς με σχέδιο εκδίκησης.

Ο Χάρης, οργισμένος από τη σύγκριση με τον Ορφέα, οργανώνει σκοτεινή «αποστολή» για να πλήξει τον αδερφό του.

Η Άννα δείχνει φανερά συναισθήματα για τον Λευτέρη, ενώ η Σοφία αναζητά μια ευκαιρία με τον Άγγελο. Η Ζωή αποφασίζει να αντιμετωπίσει τα δίδυμα παιδιά της, σε μια κρίσιμη συνάντηση.

 Η Ζωή παλεύει με τις ενοχές της μετά τη διάσωση της από τη φωτιά…

 Δείτε το trailer:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

COVID-19: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν-Η λοίμωξη συνεχίζει να προκαλεί σοβαρή νόσηση και θανάτους

8 σημάδια ότι είστε πιο ευτυχισμένοι από το 90% των ανθρώπων, κι ας μην το πιστεύετε

Fitch: Γιατί ο οίκος δίνει “σήμα “για νέα αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας

Οικόπεδα: Επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ προς το υπουργείο Δικαιοσύνης – Τι αναφέρει

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Εταιρεία κυκλοφόρησε μη αλκοολούχο κρασί για κατοικίδια – Τα πρωτότυπα ονόματα των ποικιλιών
περισσότερα
21:42 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Άγιος έρωτας – Γιάννης Τσορτέκης: «Ο Κλεάνθης θα βοηθήσει τη Χλόη και την κόρη της»

Ο Γιάννης Τσορτέκης, ο αγαπητός Κλεάνθης του «Άγιου έρωτα», μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου σ...
20:40 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η Χλόη ένα βήμα πριν γνωρίσει την κόρη της

Ο πατήρ Νικόλαος ανακοινώνει στη Χλόη το σχέδιο του για να γνωρίσει την κόρη της, κι εκείνη απ...
20:20 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου εισβάλλει στη σειρά και απειλεί να βάλει λουκέτο στο ξενοδοχείο

Η εφορία αρχαιοτήτων απειλεί το HOTΕΛ ΕΛVIRA στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του MEGA, απ...
18:14 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Grand Hotel: Αλίκη και Άρης παγιδεύονται σε έναν θανάσιμο κίνδυνο

Ένα καθηλωτικό νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” έρχεται απόψε στις 21:00 στο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης