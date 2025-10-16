“Να μ’ αγαπάς” – Η σχέση της Ζωής με τα δίδυμα παιδιά της αλλάζει

Η Σοφία αναζητά μια ευκαιρία με τον Άγγελο στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Μετά τη διάσωση της Ζωής και της Νικαίτης από τη φωτιά κάτι αλλάζει στις σχέσεις της Ζωής με τα δίδυμα.

Η Φωτεινή και ο Λευτέρης αρχίζουν να αμφιταλαντεύονται ανάμεσα σε εκδίκηση και συναισθηματική ταύτιση, ενώ η Ζωή παλεύει με τις ενοχές της. Ο Άγγελος αποκαλύπτεται ως νόθος Καλλιγάς με σχέδιο εκδίκησης.

Ο Χάρης, οργισμένος από τη σύγκριση με τον Ορφέα, οργανώνει σκοτεινή «αποστολή» για να πλήξει τον αδερφό του.

Η Άννα δείχνει φανερά συναισθήματα για τον Λευτέρη, ενώ η Σοφία αναζητά μια ευκαιρία με τον Άγγελο. Η Ζωή αποφασίζει να αντιμετωπίσει τα δίδυμα παιδιά της, σε μια κρίσιμη συνάντηση.

Η Ζωή παλεύει με τις ενοχές της μετά τη διάσωση της από τη φωτιά…

Δείτε το trailer: