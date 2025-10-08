«Να μ’ αγαπάς»: Ανατροπές, έρωτες, και πολλές εκπλήξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια – Τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές της σειράς

Η κάμερα της εκπομπής «Happy day» βρέθηκε στα γυρίσματα της νέας καθημερινής δραματικής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς».

Εκεί συνάντησε τους Ελισάβετ Μουτάφη, Αλίνα Κοτσοβούλου, Μαρίλια Μητρούση, Μάνια Παπαδημητρίου, Αλέξανδρο Πιεχόβιακ και Στάθη Σταμουλακάτο οι οποίοι μίλησαν για τους ρόλους τους και τις εξελίξεις της σειράς.

Ελισάβετ Μουτάφη: «Δεν θα με αγαπήσουν πολύ οι τηλεθεατές. Θα δούμε μια γυναίκα η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, αλλά θέλει να πάρει πίσω αυτά που της ανήκουν».

Αλίνα Κοτσοβούλου: «Είμαι η Χαρούλα, είμαι στο αρχοντικό του Καλλιγά πάρα πολλά χρόνια. Είμαι οικονόμος, μαγείρισσα και φροντίζω το σπίτι και τα παιδιά».

Μαρίλια Μητρούση: «Είμαι η Εβίτα Καλλιγά. Είμαι η κόρη της οικογένειας Καλλιγά. Το κοινό στοιχείο που έχω με τον ρόλο μου είναι ότι αγαπάω πάρα πολύ και την μαμά μου και την γιαγιά μου και τον αδερφό μου και για τους δικούς μου ανθρώπους δίνω και τη ζωή μου».

Μάνια Παπαδημητρίου: «Είμαι η Νικαίτη, η μητέρα της Ζωής. Είναι πολύ κακιά γιατί θέλει να γίνεται πάντα το δικό της. Είναι αδίστακτη γυναίκα».

Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Είμαι ο Χάρης Καλλιγάς. Είμαστε μια πλούσια οικογένεια και ζούμε στο Ναύπλιο. Έχουμε πολλές αναταραχές, εκπλήξεις και ανατροπές και ο Χάρης συμβάλλει σ’ αυτές τις αναταραχές».

Στάθης Σταμουλακάτος: «Χρειάζομαι επειγόντως μία λύση και την δίνει η ανιψιά μου, η Άννα. Θα υπάρξουν μεγάλες ανατροπές και είναι σωστά δομημένες».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

«Να μ’ αγαπάς», από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 20:00