Απόψε στις 20:00 η συνέχεια της νέας δραματικής σειράς του Alpha “Να μ’αγαπάς“.

Ο Λευτέρης και η Φωτεινή φτάνουν στο Ναύπλιο και κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην άγνωστη πόλη.

Καθώς πλησιάζει η στιγμή της επιστροφής του Ορφέα στο Βερολίνο, η Σοφία πιέζει όλο και περισσότερο τον Θεόφιλο στην πραγματοποίηση του σχεδίου τους. Μια βροχή οδηγεί στη συνάντηση Φωτεινής και Ορφέα.

Ο Χάρης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ανήκουστη γι’ αυτόν πραγματικότητα. Η Εβίτα δε χάνει ευκαιρία να δείχνει την αντιπάθεια της στην Άννα, ενώ η Νικαίτη αρχίζει να οσμίζεται τη δολοπλοκία της Σοφίας. Τέλος, τα δίδυμα βρίσκονται μπροστά στην πόρτα των Καλλιγά αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια.

Ο Θεόφιλος προσπαθεί να πείσει τον Ορφέα να μην επιστρέψει στο Βερολίνο, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα το σχέδιό του με την Σοφία…

