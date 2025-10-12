Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο κόσμος πάει στον ψυχολόγο και αυτός ακούει»

Στο νέο επεισόδιο του The Voice, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για τη σύγχρονη ψυχολογία, με αφορμή έναν διαγωνιζόμενο που αποκάλυψε πως είναι… ψυχολόγος. Η συζήτηση των τεσσάρων coaches πήρε ενδιαφέρουσα τροπή, καθώς επικεντρώθηκε στο άγχος επί σκηνής και στον ρόλο της ψυχολογίας στη ζωή και στην καλλιτεχνική πορεία των συμμετεχόντων.

Ο διαγωνιζόμενος Γιάννης, ο οποίος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στην ψυχολογία χωρίς ακόμη να την εξασκεί επαγγελματικά, στάθηκε η αφορμή για το σχόλιο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής, με τον γνωστό του αυθορμητισμό, ανέφερε: «Κερδοφόρο επάγγελμα, πολύ! Γιατί ο κόσμος δεν μιλάει μεταξύ του, οπότε πάει στον ψυχολόγο και αυτός ακούει. Τίποτα άλλο».

Η Έλενα Παπαρίζου πήρε τον λόγο λέγοντας: «Εντάξει, δίνουν και συμβουλές είναι η αλήθεια. Και αρκετές», ενώ χαμογέλασε πριν συνεχιστεί η κουβέντα με τον παίκτη.

Η συζήτηση των coaches στράφηκε στη συνέχεια στο άγχος των διαγωνιζομένων και κυρίως του Γιάννη, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να επισημαίνει: «Καλό είναι το άγχος. Έχουμε πει… στην αρχή όμως».