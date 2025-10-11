Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον συμμαθητή του – Μάχη για την όρασή του δίνει ο 12χρονος

Enikos Newsroom

κοινωνία

ανήλικος
Photo: Freepik

Στο Νοσοκομείο Παίδων δίνεται μάχη για να μην χάσει την όρασή του ο 12χρονος μαθητής από την Τρίπολη, ο οποίος δέχτηκε αλλεπάλληλες μαχαιριές από έναν 13χρονο συμμαθητή του. Οι γονείς του παιδιού δηλώνουν σοκαρισμένοι, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά το παιδί τους βρέθηκε στην εντατική, παλεύοντας για τη ζωή και την όρασή του.

Από την άλλη πλευρά, ο 13χρονος δράστης μιλώντας στο Star, δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του αναμένοντας να αλλάξει σχολικό περιβάλλον, μετά την επιβολή περιοριστικών μέτρων από τον ανακριτή.

Μετανιωμένος ο 13χρονος δράστης

Ο 13χρονος νεαρός δήλωσε στο Star ότι δεν ήθελε να προκαλέσει κακό στον συμμαθητή του και ότι ελπίζει να τα βρουν όταν ο 12χρονος βγει από το νοσοκομείο: «Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ζητώ συγγνώμη και θέλω να είμαστε ξανά φίλοι».

Η οικογένεια του 13χρονου προσπαθεί να ρίξει τους τόνους, ενώ ο ανακριτής επέβαλε περιοριστικά μέτρα στον νεαρό, γεγονός που θα οδηγήσει σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για ένα από τα δύο παιδιά.

Ο πατέρας του 13χρονου δήλωσε: «Όλα καλά θα πάνε και για τα δύο παιδάκια. Σίγουρα είναι μετανιωμένο. Εννοείται, ποιος άνθρωπος κάνει κάτι και δεν είναι μετανιωμένος;».

Παράλληλα, αναπάντητα παραμένουν βασικά ερωτήματα για την υπόθεση, όπως πώς ξεκίνησε ο καβγάς, ποιος έβγαλε πρώτος το μαχαίρι και αν τα δύο παιδιά είχαν προηγούμενα.

Η κατάσταση της υγείας του 12χρονου

Η οικογένεια του 12χρονου βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του στο Νοσοκομείο Παίδων. Η κατάσταση του παιδιού είναι σοβαρή, καθώς οι μαχαιριές που δέχτηκε απειλούν την όρασή του.

Ο πατέρας του ανέφερε: «Υπάρχει θέμα με το μάτι του. Δεν μπορεί να δει — το παιδί είναι ακόμη σε σοκ. Δεν μιλάει, είναι σε κατάθλιψη».

Η γιαγιά του 12χρονου τόνισε: «Ο εγγονός μου είναι το καλύτερο παιδί — ο Θεός να τον βοηθήσει να το ξεπεράσει. Μαζί μου είναι όλο το καλοκαίρι, και πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε».

Οι γιατροί συνεχίζουν τις προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι η όραση του παιδιού θα διατηρηθεί, ενώ οι οικογένειες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ψυχολογικά το σοκαριστικό περιστατικό.

Τι λέει ο θείος του 12χρονου που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του

«Μπορεί στο 2028 να βγαίνουμε έξω με πιστόλια τι θα γίνει;» λέει ένας συμμαθητής τους, ενώ άλλος τονίζει: «Έχω σοκαριστεί πάρα πολύ, γιατί δεν περίμενα ειδικά αυτά τα δύο παιδιά να είχαν τσακωθεί τόσο άσχημα με μαχαίρια κιόλας».

Ο συμμαθητής περιγράφει το βίαιο περιστατικό: «του παίρνει το μαχαίρι και του κάνει μία, δυο, τρεις, τέσσερις στο πρόσωπο και παραλίγο να του βγάλει το μάτι».

Από την πλευρά του, ο θείος του 12χρονου λέει στον ΑΝΤ1: «Μπορεί να είπαν κάτι, μπορεί να σπρώχτηκαν. Μπορεί, μπορεί χίλια δύο παιδιά είναι, δεκτό. Αλλά το μαχαίρι και οι έξι μαχαιριές, οι επίμονες, να έχει πέσει… δηλαδή το παιδί, εκεί που το χτύπησε, μετά βίας σηκώθηκε και βγήκε στον κεντρικό δρόμο κι έπεσε κάτω αναίσθητο και το είδαν».

Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα και η προσοχή των γιατρών επικεντρώνεται στο αριστερό του μάτι, ενώ ο 13χρονος αφέθηκε ελεύθερος με όρους.

Δείτε περισσότερα στο βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μήπως η ρουτίνα ομορφιάς σας «μπλοκάρει» τη σεξουαλική ζωή σας – Πώς να το αλλάξετε

Αραίωση μαλλιών στην εμμηνόπαυση: Πώς επηρεάζουν την τριχόπτωση τα οιστρογόνα – Τι μπορείτε να κάνετε

Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες αναμένεται η έναρξη νέων καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου για τις ΜμΕ

Προσλήψεις εργαζομένων με ένα «κλικ» για έκτακτες ανάγκες  – Τι προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Το YouTube ξεκινά πρόγραμμα «δεύτερης ευκαιρίας» για δημιουργούς που απαγορεύτηκαν λόγω παραπληροφόρησης

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:53 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Ποιος είναι ο τρίτος άνδρας που αναζητούν οι αστυνομικοί – Η κατάθεση του 48χρονου και το βίντεο ντοκουμέντο

Ένα τρίτο πρόσωπο αναζητούν οι αστυνομικές αρχές που ερευνούν την υπόθεση-θρίλερ με τον νεκρό ...
23:36 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Λεωφόρος Συγγρού: Έκρηξη έξω από το παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στις Αρχές, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε έξω από τ...
23:30 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Γαύδος: Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών – Την Κυριακή θα μεταφερθούν στην Αγυιά Χανίων

Μια νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε απόψε στη θαλάσσια περιοχή ...
22:45 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Καλαμάτα: Οδηγός χτύπησε με το αυτοκίνητό του κοπέλα με πατίνι και έφυγε από το σημείο

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό μιας νεαρής κοπέλας και εγκατάλειψη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης