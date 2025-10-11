Τρίπολη: «Μετά βίας σηκώθηκε, βγήκε στον δρόμο κι έπεσε κάτω αναίσθητο» – Τι λέει ο θείος του 12χρονου που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του

Ανάστατη είναι η σχολική κοινότητα, και γενικότερα η τοπική κοινωνία, στην Τρίπολη, μετά το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο ανηλίκων. Ένας 13χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 12χρονο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

«Μπορεί στο 2028 να βγαίνουμε έξω με πιστόλια τι θα γίνει;» λέει ένας συμμαθητής τους, ενώ άλλος τονίζει: «Έχω σοκαριστεί πάρα πολύ, γιατί δεν περίμενα ειδικά αυτά τα δύο παιδιά να είχαν τσακωθεί τόσο άσχημα με μαχαίρια κιόλας».

Ο συμμαθητής περιγράφει το βίαιο περιστατικό: «του παίρνει το μαχαίρι και του κάνει μία, δυο, τρεις, τέσσερις στο πρόσωπο και παραλίγο να του βγάλει το μάτι».

Από την πλευρά του, ο θείος του 12χρονου λέει στον ΑΝΤ1: «Μπορεί να είπαν κάτι, μπορεί να σπρώχτηκαν. Μπορεί, μπορεί χίλια δύο παιδιά είναι, δεκτό. Αλλά το μαχαίρι και οι έξι μαχαιριές, οι επίμονες, να έχει πέσει… δηλαδή το παιδί, εκεί που το χτύπησε, μετά βίας σηκώθηκε και βγήκε στον κεντρικό δρόμο κι έπεσε κάτω αναίσθητο και το είδαν».

Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα και η προσοχή των γιατρών επικεντρώνεται στο αριστερό του μάτι, ενώ ο 13χρονος αφέθηκε ελεύθερος με όρους.

Δείτε περισσότερα στο βίντεο: