Μοναστηράκι: Χτύπησαν 18χρονο στο Μετρό και άρπαξαν την αλυσίδα του – Συνελήφθησαν οι 2 δράστες, ανάμεσά τους και ανήλικος

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε έναν 17χρονο και έναν 19χρονο, γιατί χτύπησαν έναν 18χρονο και του άρπαξαν την αλυσίδα λαιμού, το μεσημέρι της 8ης Οκτωβρίου, στον σταθμό Μετρό «Μοναστηράκι».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο νεαροί προσέγγισαν τον 18χρονο στις κυλιόμενες σκάλες του Σταθμού Μετρό «Μοναστηράκι» και αφού τον ακινητοποίησαν με χρήση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού.

Αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» οι οποίοι περιπολούσαν στους χώρους του σταθμού, άμεσα ακινητοποίησαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ο 17χρονος αλλοδαπός και ο 19χρονος Έλληνας οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους.