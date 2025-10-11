Βόλος: Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου καταδίωξε τους δράστες που έκλεψαν το όχημά του

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου οχήματος έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στον Βόλο, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον έναν εκ των επιβατών του αυτοκινήτου και να αναζητούν τους άλλους δύο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα magnesianews.gr, όλα ξεκίνησαν όταν τρεις νεαροί φέρονται να έκλεψαν αυτοκίνητο από γειτονιά της Ν. Ιωνίας.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος αντιλήφθηκε αμέσως την κλοπή και ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ παράλληλα άρχισε να τους καταδιώκει με άλλο όχημα. Η καταδίωξη έφτασε μέχρι την οδό Αθηνών, όπου οι νεαροί προσπαθώντας να αποφύγουν τη σύλληψή τους, έχασαν τον έλεγχο του οχήματος με συνέπεια αυτό να πέσει σε δέντρο και να υποστεί σημαντικές ζημιές.

Οι τρεις κατάφεραν να διαφύγουν, με τον ιδιοκτήτη του οχήματος να φθάνει κοντά τους, αλλά να πέφτει και να τραυματίζεται με συνέπεια να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον έναν δράστη, ενώ αναζητούν τους άλλους δύο, εκτιμώντας ότι είναι ζήτημα ωρών να τους περάσουν χειροπέδες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μήπως η ρουτίνα ομορφιάς σας «μπλοκάρει» τη σεξουαλική ζωή σας – Πώς να το αλλάξετε

Αραίωση μαλλιών στην εμμηνόπαυση: Πώς επηρεάζουν την τριχόπτωση τα οιστρογόνα – Τι μπορείτε να κάνετε

Προσλήψεις εργαζομένων με ένα «κλικ» για έκτακτες ανάγκες  – Τι προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Κορκίδης: Η Ευρώπη μετατρέπεται σε διπλή «οικονομική αποικία»

Γαλλικό εστιατόριο σερβίρει το φαγητό του μέλλοντος – «Έντομα!»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 4 κίουι στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:16 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Μοναστηράκι: Χτύπησαν 18χρονο στο Μετρό και άρπαξαν την αλυσίδα του – Συνελήφθησαν οι 2 δράστες, ανάμεσά τους και ανήλικος

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε έναν 17χρονο και έναν 19χρονο, γιατί χτύπησαν έναν 18χρονο κ...
20:16 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Μύκονος: Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο – Βρήκε ακαριαίο θάνατο

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί του Σαββάτου (11/10) στην περιοχή του Ταγκού, στη Μύκονο, με ...
19:53 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Καλλιθέα: Μεθυσμένος οδηγός έσπειρε τον πανικό – Το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και τζαμαρία μαγαζιού

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (10/11) στην Καλλιθέα, όταν ένας οδηγός έ...
19:25 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Γυναικοκτονία στην Πάτρα: «Οι γυναίκες να βρίσκουν το θάρρος να μιλάνε» – Συγκλονίζει η αδελφή της Γαρυφαλλιάς που σκότωσε ο πρώην σύντροφός της

Μήνυμα στις γυναίκες έστειλε η αδελφή της Γαρυφαλλιάς, η οποία έπεσε νεκρή από τα χτυπήματα το...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης