Βόλος: Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου καταδίωξε τους δράστες που έκλεψαν το όχημά του

Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου οχήματος έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στον Βόλο, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον έναν εκ των επιβατών του αυτοκινήτου και να αναζητούν τους άλλους δύο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα magnesianews.gr, όλα ξεκίνησαν όταν τρεις νεαροί φέρονται να έκλεψαν αυτοκίνητο από γειτονιά της Ν. Ιωνίας.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος αντιλήφθηκε αμέσως την κλοπή και ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ παράλληλα άρχισε να τους καταδιώκει με άλλο όχημα. Η καταδίωξη έφτασε μέχρι την οδό Αθηνών, όπου οι νεαροί προσπαθώντας να αποφύγουν τη σύλληψή τους, έχασαν τον έλεγχο του οχήματος με συνέπεια αυτό να πέσει σε δέντρο και να υποστεί σημαντικές ζημιές.

Οι τρεις κατάφεραν να διαφύγουν, με τον ιδιοκτήτη του οχήματος να φθάνει κοντά τους, αλλά να πέφτει και να τραυματίζεται με συνέπεια να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον έναν δράστη, ενώ αναζητούν τους άλλους δύο, εκτιμώντας ότι είναι ζήτημα ωρών να τους περάσουν χειροπέδες.