Μύκονος: Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο – Βρήκε ακαριαίο θάνατο

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί του Σαββάτου (11/10) στην περιοχή του Ταγκού, στη Μύκονο, με έναν γνωστό κατασκευαστή να βρίσκει ακαριαίο θάνατο.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη περίπου στις 10:30. Ο οδηγός, πολωνικής καταγωγής, σύμφωνα με μάρτυρες, είχε αναπτύξει αρκετά μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα το τρίτροχο που οδηγούσε να εκτραπεί της πορείας του και εκείνος να εκσφενδονιστεί, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο. Αυτόπτες μάρτυρες εξέφρασαν την εκτίμηση πως αν φορούσε κράνος, ίσως να είχε σωθεί.

Το θύμα οδηγούσε ένα εντυπωσιακό τρίτροχο όχημα που σπάνια βλέπει κανείς στους δρόμους της Μυκόνου.

Δείτε το βίντεο από το mykonoslive.tv