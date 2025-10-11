Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη γερμανική πόλη Γκίσεν όταν άγνωστο πρόσωπο πυροβόλησε σε αγορά, μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.
Πυροβολισμοί σε αγορά στη Γερμανία – Αναφορές για αρκετούς τραυματίες
