Πυροβολισμοί σε αγορά στη Γερμανία – Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη γερμανική πόλη Γκίσεν όταν άγνωστο πρόσωπο πυροβόλησε σε αγορά, μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.