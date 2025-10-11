Πυροβολισμοί σε αγορά στη Γερμανία – Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

έκτακτο

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη γερμανική πόλη Γκίσεν όταν άγνωστο πρόσωπο πυροβόλησε σε αγορά, μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

