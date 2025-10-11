Ερντογάν: «Πρώτα εγώ θα πάω στη Γάζα» – Τι είπε για την λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό

Ερντογάν: «Πρώτα εγώ θα πάω στη Γάζα» – Τι είπε για την λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό

«Πρώτα εγώ θα πάω στη Γάζα, μετά εσείς», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενος στο πλήθος που φώναζε το σύνθημα «πρόεδρε, πήγαινέ μας στη Γάζα». Ο Τούρκος ηγέτης έκανε την δήλωση κατά την διάρκεια ομιλίας του, στη γενέτειρά του, την Ριζούντα.

Ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ομιλητής σε εκδήλωση του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Αναφερόμενος στην εκεχειρία στη Γάζα ζήτησε από το Ισραήλ «να σεβαστεί την υπογραφή του» και «να τερματίσει την επιθετική του πολιτική».

«Οι αδελφοί μας από την Παλαιστίνη, και ειδικά η Χαμάς, έδειξαν ότι είναι έτοιμοι για ειρήνη. Έπειτα από δύο χρόνια καταπίεσης, γενοκτονίας και βαρβαρότητας, τα πρόσωπα στη Γάζα άρχισαν να χαμογελούν για πρώτη φορά, αν και με θλίψη» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Επανέλαβε επίσης την πάγια θέση του για λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό. «Πιστεύουμε ότι η λύση των δύο κρατών είναι η καλύτερη λύση για όλους τους λαούς της περιοχής, μουσουλμάνους, χριστιανούς και εβραίους. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, προχωρούμε με αποφασιστικότητα σε αυτόν τον δρόμο» δήλωσε.

