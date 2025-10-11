Αλεξάνδρα Νίκα: Η selfie με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και την Σήλια Κριθαριώτη – «Με τις υπέροχες κυρίες μου»

Η Αλεξάνδρα Νίκα βρέθηκε στο Λονδίνο για φιλανθρωπικό γκαλά, όπου τραγούδησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, και έβγαλε selfie με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και την Σήλια Κριθαριώτη. Η σύζυγος του τραγουδιστή μοιράστηκε τη φωτογραφία, ενώ ξεχώρισε και ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον τραγουδιστή, αναδεικνύοντας τη φιλική τους σχέση.

«Μαζί με τις υπέροχες κυρίες μου» έγραψε η σύζυγος του τραγουδιστή στη λεζάντα, με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα και την σχεδιάστρια μόδας να αναδημοσιεύουν τη φωτογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι η Σήλια Κριθαριώτη είχε ανεβάσει κι ένα βίντεο με την Αλεξάνδρα Νίκα να ποζάρει, αλλά και ένα τρυφερό φιλί που αντάλλαξε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Παράλληλα, μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στο φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο είναι ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον τραγουδιστή, την ώρα που ερμήνευε τις επιτυχίες του, δείχνοντας ότι έχει αναπτύξει φιλική σχέση με το ζευγάρι.