Αλεξάνδρα Νίκα: Η selfie με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και την Σήλια Κριθαριώτη – «Με τις υπέροχες κυρίες μου»

Enikos Newsroom

lifestyle

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ

Η Αλεξάνδρα Νίκα βρέθηκε στο Λονδίνο για φιλανθρωπικό γκαλά, όπου τραγούδησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, και έβγαλε selfie με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και την Σήλια Κριθαριώτη. Η σύζυγος του τραγουδιστή μοιράστηκε τη φωτογραφία, ενώ ξεχώρισε και ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον τραγουδιστή, αναδεικνύοντας τη φιλική τους σχέση.

«Μαζί με τις υπέροχες κυρίες μου» έγραψε η σύζυγος του τραγουδιστή στη λεζάντα, με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα και την σχεδιάστρια μόδας να αναδημοσιεύουν τη φωτογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι η Σήλια Κριθαριώτη είχε ανεβάσει κι ένα βίντεο με την Αλεξάνδρα Νίκα να ποζάρει, αλλά και ένα τρυφερό φιλί που αντάλλαξε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Παράλληλα, μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στο φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο είναι ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον τραγουδιστή, την ώρα που ερμήνευε τις επιτυχίες του, δείχνοντας ότι έχει αναπτύξει φιλική σχέση με το ζευγάρι.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μήπως η ρουτίνα ομορφιάς σας «μπλοκάρει» τη σεξουαλική ζωή σας – Πώς να το αλλάξετε

Αραίωση μαλλιών στην εμμηνόπαυση: Πώς επηρεάζουν την τριχόπτωση τα οιστρογόνα – Τι μπορείτε να κάνετε

Πετρέλαιο θέρμανσης: Από 15 Οκτωβρίου η διάθεσή του – Πότε θα αρχίσουν οι αιτήσεις για το επίδομα και πότε θα καταβληθεί

Ναυτεργατικά σωματεία: 24ωρη παναττική απεργία την Τρίτη για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε την αξία του emoji σε 7 δευτερόλεπτα;

Πώς να καθαρίσετε την cache στο iPhone σας; – Θα δείτε μεγάλη διαφορά στην απόδοση
περισσότερα
19:17 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Κλέλια Ρένεση για την κόρη της: «Είναι μεγάλο σχολείο, μεγάλη δασκάλα»

Η Κλέλια Ρένεση συναντήθηκε με τη Ναταλία Γερμανού στο «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε με τρυ...
18:31 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Φώτης Μεταξόπουλος για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ήταν γεννημένη σταρ – Δεν προσποιούνταν, έλαμπε»

Ο χορογράφος Φώτης Μεταξόπουλος θυμάται την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη ...
17:32 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ: Ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο θέατρο Άνεσις

Πρεμιέρα χθες βράδυ για τη θεατρική μεταφορά της ταινίας σταθμός στην ιστορία του κινηματογράφ...
17:09 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Πέτρος Κωστόπουλος: Η ευχή για τον γάμο της κόρης του – «Ευτυχισμένοι για πάντα»

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο αγαπημένος της, Τζέικ Μέντγουελ, παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης