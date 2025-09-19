Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια

Enikos Newsroom

lifestyle

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα άφησαν το σπίτι τους στο κέντρο της Αθήνας και μετακόμισαν στα νότια προάστια της Αττικής, κάνοντας μια σημαντική αλλαγή στη ζωή τους.

Την είδηση αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Όπως ανέφερε, το ζευγάρι εγκατέλειψε το διαμέρισμα που διατηρούσε στο Κολωνάκι και τις τελευταίες δύο εβδομάδες ζει σε μια καινούρια, πιο ήσυχη κατοικία, με θέα τη θάλασσα.

«Εδώ και κάποιες εβδομάδες το ζευγάρι έχει μετακομίσει στα νότια προάστια, που αγαπούν πολύ και οι δύο. Το σπίτι τους είναι σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα», τόνισε ο παρουσιαστής.

15:56 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

