Νέος Γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος – Η συγκίνηση, οι συμβολισμοί και η ένταση στη συνεδρίαση

Έπειτα από πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος εξελέγη νέος Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης που συνδύασε τη συγκίνηση με τα πολιτικά μηνύματα και τους διακριτούς συμβολισμούς.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με θερμή αναφορά του Πρωθυπουργού στον αείμνηστο Απόστολο Βεσυρόπουλο, ενώ δεν έλειψαν και στιγμές έντασης, όταν ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος αμφισβήτησε τη διαδικασία εκλογής, ζητώντας κάλπη αντί για έγερση.

Παράλληλα, σχολιάστηκε θετικά η συμβολική επιλογή του νέου Γραμματέα να φορέσει γραβάτα με ελληνικές σημαίες, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συνέχειας.

Μητσοτάκης για Χαρακόπουλο: «Έχει “γράψει πολλά χιλιόμετρα” και στο κόμμα και στη Βουλή και σε κυβερνητικές θέσεις»

«Το αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης είναι πρωτίστως η εκλογή νέου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας και, όπως ήδη γνωρίζετε, η πρότασή μου για τη θέση αυτή είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος», είπε εισηγητικά ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Για τον Μάξιμο δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά. Είναι μία ψύχραιμη φωνή, έχει καθήκον να δώσει μεγαλύτερη ορμή στην Κοινοβουλευτική μας Ομάδα, αλλά πρωτίστως είναι ένας συνάδελφος ο οποίος έχει “γράψει πολλά χιλιόμετρα” και στο κόμμα και στη Βουλή και σε κυβερνητικές θέσεις».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην πολύχρονη σχέση και συνεργασία του με τον βουλευτή Λάρισας, στον οποίο δεν παρέλειψε να ευχηθεί καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

«Μάξιμε, σου εύχομαι καλή δύναμη στα νέα σου καθήκοντα. Προεξοφλώ, ίσως, την εκλογή, την οποία είμαι σίγουρος ότι θα διεξάγει με άριστο τρόπο ο καλός συνάδελφος Γιάννης Τραγάκης, όμως εσύ πρώτα και πάνω απ’ όλα ξέρεις πόσο δραστήρια είναι αυτή η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στοιχεία από την κοινοβουλευτική δραστηριότητα της κυβερνώσας παράταξης.

«Ζήτησα τα σχετικά στοιχεία και είναι ενδιαφέρον να επισημάνει κανείς ότι μόνο το 2025 έγιναν 4.310 παρεμβάσεις στην Ολομέλεια, 2.632 παρεμβάσεις σε Επιτροπές από τους βουλευτές του κόμματός μας. Συνολικά ψηφίσαμε 63 νομοσχέδια, από τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την αναδιάρθρωση των τρένων, μέχρι την επιτάχυνση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, και από το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα μέχρι την Κοινωνική Αντιπαροχή για προσιτή στέγη», τόνισε.

Η συγκινητική αναφορά στον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας του έκανε ιδιαίτερη μνεία στον εκλιπόντα Απόστολο Βεσυρόπουλο, σημειώνοντας: «Όταν τον περασμένο Απρίλιο αναδεικνύαμε τον Απόστολο Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το νήμα της ζωής του έμελλε να κοπεί τόσο απρόοπτα και τόσο τραγικά».

«Χάσαμε έναν ευγενή και άξιο συνάδελφο, έναν άνθρωπο με πηγαίο ενθουσιασμό, όπως και η Ημαθία έχασε έναν μαχητικό εκπρόσωπό της. Το παράδειγμά του, πάντως, είμαι βέβαιος ότι θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους ακολουθούν», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Η γραβάτα με τα μπλε σημαιάκια και οι συμβολισμοί

Απαρατήρητη δεν πέρασε από τους παριστάμενους βουλευτές και τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες η επιλογή του νέου, πλέον, Γραμματέα της «γαλάζιας» Κ.Ο. να φορέσει στη συγκεκριμένη περίπτωση μια γαλάζια γραβάτα με ελληνικά σημαιάκια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η συγκεκριμένη επιλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου σχολιάστηκε θετικά από την πλειονότητα των παρευρισκόμενων.

Αντιπαράθεση για τη διαδικασία εκλογής

Ένταση, ωστόσο, σημειώθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σημειώθηκε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον βουλευτή Γιώργο Βλάχο, με αφορμή τη διαδικασία εκλογής του Μάξιμου Χαρακόπουλου.

Το επεισόδιο ξέσπασε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Πρωθυπουργού, όταν ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε η εκλογή να γίνει δια της εγέρσεως, λόγω της ύπαρξης μόνο ενός υποψηφίου.

Ο κ. Βλάχος αντέδρασε έντονα, ζητώντας να στηθεί κάλπη, τονίζοντας ότι η προβλεπόμενη διαδικασία από το καταστατικό δεν επιτρέπει άλλες μεθόδους.

Η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν άμεση: «Αφού έχουμε έναν υποψήφιο αυτό που κάνετε, δεν συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας. Εκτός αν θέλετε να κατεβείτε υποψήφιος».

Παρά τη σαφή τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη, ο βουλευτής της Α’ Ανατολικής Αττικής δεν υποχώρησε, επιμένοντας πως πρέπει να τηρηθούν οι προβλεπόμενοι κανονισμοί: «Να στηθεί κάλπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντιπαράθεση κράτησε αρκετά λεπτά, ωστόσο κανένας άλλος βουλευτής δεν στήριξε το αίτημα του κ. Βλάχου, με αποτέλεσμα να προχωρήσει η διαδικασία όπως την είχε προτείνει ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ανεβαίνοντας στο βήμα μετά την επικύρωση της εκλογής του, σχολίασε: «Περίμενα ομοφωνία».