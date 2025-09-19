Ανδρουλάκης από το νοσοκομείο Κυθήρων: Μια Ελλάδα για όλους, σημαίνει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε κάθε γωνιά της χώρας

Enikos Newsroom

πολιτική

Ανδρουλάκης από το νοσοκομείο Κυθήρων: Μια Ελλάδα για όλους, σημαίνει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε κάθε γωνιά της χώρας

Η ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφτηκε το πρωί της Παρασκευής (19/9) το νοσοκομείο Κυθήρων και ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ασθενείς, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε σε δηλώσεις που έκανε στη συνέχεια, ότι κατά τη συνάντηση του με τη διοίκηση, γιατρούς και νοσηλευτές συζήτησαν για την «προσπάθεια που καταβάλλουν με δυσκολίες λόγω των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό, όπως ακτινολόγοι, νοσηλευτές, παθολόγοι, αναισθησιολόγοι».

«Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ», τόνισε, «είναι η ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας», διότι, «εάν δεν υπάρχουν υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα θα δυσκολεύουν. Θα έχουμε περισσότερες ανισότητες και αυτό το αγαθό θα γίνεται σιγά-σιγά ένα προνόμιο για λίγους».

Σημείωσε ότι «η περιφέρεια ερημώνει. Δεν θα συμβιβαστούμε με αυτήν την κατάσταση» και συμπλήρωσε ότι «το πολιτικό μας σχέδιο για μία Ελλάδα για όλους είναι αυτό ακριβώς. Μια Ελλάδα για όλους, που ξεκινάει από τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Μια Ελλάδα όπου θα προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε κάθε γωνιά της χώρας». «Αυτό είναι το σχέδιό μας και αυτό θα υλοποιήσουμε ως κυβέρνηση, όταν ο ελληνικός λαός μας τιμήσει με την ψήφο του», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συνάντηση του προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη με αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Σαγκάης

Τεχνολογίες αιχμής στην υπηρεσία της εξωσωματικής γονιμοποίησης: 24ωρη παρακολούθηση εμβρύων και τεχνητή νοημοσύνη στο εργα...

«Λουκέτο» σε 6.300 περίπτερα την τελευταία 15ετία – Πού κυμαίνονται τα ενοίκια

Νέες ταυτότητες: Τα ποσά για το παράβολο και τι ισχύει για τους πολύτεκνους – Πότε παύουν να ισχύουν οι παλιές

Καταδικασμένο άστρο-«κανίβαλος» ίσως σύντομα γίνει σουπερνόβα – Η έκρηξη θα είναι τόσο φωτεινή που θα φαίνεται και την ημέρ...

Meta: Ανακοινώθηκαν τα νέα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban – Έχουν διπλάσια διάρκεια μπαταρίας και δυνατότητα καταγραφής βίντεο 3K
περισσότερα
16:12 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Νέος Γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος – Η συγκίνηση, οι συμβολισμοί και η ένταση στη συνεδρίαση

Έπειτα από πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλ...
15:10 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ για ομιλία Μητσοτάκη: Σε εμφανή πολιτική αμηχανία ο Πρωθυπουργός – Μάλλον μας βλέπει και στον ύπνο του

Την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ σχολιάζει με ανακοίνωσή το...
14:32 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Φλωρίδης σε Κωνσταντοπούλου: Πλησιάζετε στην κορυφαία στιγμή σας, να κάνετε μία μήνυση στον εαυτό σας

Επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, από ...
14:20 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τα άρθρα 18, 19 που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας – Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το ν/σ του υπ. Δικαιοσύνης

Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκε από την Ολομέλεια και η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος