Μεσολόγγι: Θρήνος στο «τελευταίο αντίο» για τον Γιώργο Παυλάκη

Σε κλίμα οδύνης και συντριβής γράφτηκε στις 10:30 το πρωί, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στο Μεσολόγγι, το τελευταίο… ρεπορτάζ για τον Γιώργο Παυλάκη.

Τον καταξιωμένο εικονολήπτη που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, στα 54 χρόνια του, επιστρέφοντας από ρεπορτάζ στη λίμνη του Μόρνου μαζί με τον δημοσιογράφο και επι σειρά ετών συνεργάτη και φίλο του Κωνσταντίνο Φλαμή.

Συγγενείς και φίλοι, συνάδελφοι από ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα αλλά και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, τον “αποχαιρέτησαν” για τελευταία φορά.

Συντετριμμένοι όλοι αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν ότι πέθανε ξαφνικά.

Στον επικήδειο η συγκίνηση και ο θρήνος ήταν έκδηλοι. Στο τελευταίο αντίο παραβρέθηκαν οι ανταποκριτές των τηλεοπτικών σταθμών από όλη τη Δυτική Ελλάδα, δημοσιογράφοι και οπερατέρ, ενώ πολλά στεφάνια κατέκλυσαν το προαύλιο της εκκλησίας.

