Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα: Οι IDF θα συνεχίσουν με «ισχύ άνευ προηγούμενου» τις επιχειρήσεις τους – Ζητούν από τους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν
Πηγή: Reuters / IDF

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κάνει χρήση «ισχύος άνευ προηγουμένου» στην Πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου διεξάγει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, και ζήτησε από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου κατά της Χαμάς κι άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, ζητώντας από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί και «να ενωθεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί προς την ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα» της Λωρίδας της Γάζας.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

14:09 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

