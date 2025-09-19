Meta: Η ζωντανή επίδειξη των νέων AI γυαλιών έκανε το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια – Τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Ζούκερμπεργκ στη σκηνή

Η πολυαναμενόμενη παρουσίαση των νέων AI έξυπνων γυαλιών (smart glasses) της Meta στο Connect 2025 δεν πήγε όπως αναμενόταν, με τον CEO της εταιρείας, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, να αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα μπροστά σε εκατοντάδες θεατές, δείχνοντας ότι ακόμα και οι πρωτοπόρες τεχνολογίες μπορεί να μην είναι αλάνθαστες όταν δοκιμάζονται ζωντανά.

Η νέα σειρά έξυπνων γυαλιών της Meta περιλαμβάνει τα Ray‑Ban Display με ενσωματωμένη οθόνη, τα αναβαθμισμένα Ray‑Ban Meta Gen 2 και τα Oakley Meta Vanguard για αθλητική χρήση, με τιμές 799, 379 και 499 δολάρια αντίστοιχα.

Φωτογραφία: AP

Ωστόσο, οι δύο αποτυχημένες ζωντανές παρουσιάσεις από τον Ζούκερμπεργκ άφησαν τα γυαλιά να φαίνονται λιγότερο άψογα μπροστά στο κοινό, ενώ ο ίδιος διαβεβαίωνε πως «είναι όλα καλά», επικαλούμενος προβλήματα με το Wi‑Fi.

Φωτογραφία: AP

Η συνταγή που δεν ολοκληρώθηκε

Στην αρχή, ο Ζούκερμπεργκ έκανε live προβολή μέσω των νέων γυαλιών που φορούσε και απαντούσε σε μηνύματα χρησιμοποιώντας μικρές κινήσεις του καρπού, αλλά η παρουσίαση πήγε στραβά όταν ο δημιουργός περιεχομένου μαγειρικής Jack Mancuso δοκίμασε τη νέα λειτουργία LiveAI, η οποία υποτίθεται ότι καθοδηγεί τους χρήστες βήμα προς βήμα σε συνταγές.

Κατά τη διάρκεια ενός μαγειρικού σκέλους της παρουσίασης, η τεχνητή νοημοσύνη της Meta παρερμήνευσε εντολές, ισχυρίστηκε ότι τα βασικά υλικά ήταν ήδη ανακατεμένα και πρότεινε βήματα για μια σάλτσα που δεν είχε ξεκινήσει, με τον Mancuso να επιστρέφει τον έλεγχο στον Ζούκερμπεργκ επικαλούμενος προβλήματα με το Wi‑Fi, με τον ίδιο να καθησυχάζει το κοινό λέγοντας «είναι όλα καλά», προκαλώντας γέλιο.

Ο Ζούκερμπεργκ σχολίασε: «Η ειρωνεία είναι ότι περνάς χρόνια φτιάχνοντας τεχνολογία και την ημέρα της παρουσίασης, το Wi‑Fi σε προδίδει… Θα δούμε τι έκανε αργότερα».

«Πολύ μεγάλες αποτυχίες»

Ένας θεατής, ο Lance Ulanoff από το Tech Radar, δήλωσε ότι η παρουσίαση περιλάμβανε «μερικές πολύ μεγάλες αποτυχίες».

«Η AI ήταν σαφώς μπερδεμένη και πήδαγε από θέμα σε θέμα», είπε. «Οι προγραμματιστές του Ζούκερμπεργκ, του λένε να μην κάνει ποτέ ζωντανές παρουσιάσεις, κι όμως συνεχίζει γιατί όταν είσαι σε συνέδριο, χιλιάδες άνθρωποι χρησιμοποιούν το Wi‑Fi ταυτόχρονα, και τότε τα πράγματα μπορούν να πάνε στραβά».

Σύμφωνα με τον Ulanoff, άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας δεν κάνουν πλέον ζωντανές παρουσιάσεις. «Η Apple δεν κάνει πλέον ζωντανές παρουσιάσεις στα συνέδριά της για αυτόν τον λόγο», είπε. «Ο Τιμ Κουκ βγαίνει για δύο δευτερόλεπτα, ίσως ένα λεπτό, και μετά πηγαίνει πίσω από τη σκηνή και βλέπουμε ένα έτοιμο βίντεο».

Ο Ulanoff συμπλήρωσε: «Ο Μαρκ είχε ενθουσιασμό και ήθελε να πάρει το ρίσκο, αλλά δυστυχώς σε μερικές περιπτώσεις δεν τα κατάφερε. Είμαι σίγουρος ότι ένιωσε πολύ άβολα, αλλά του δίνω συγχαρητήρια που κράτησε την ψυχραιμία του και αστειεύτηκε με όλο αυτό».

Ζούκερμπεργκ
Φωτογραφία: AP

Η βιντεοκλήση που δεν πραγματοποιήθηκε

Η δεύτερη αστοχία σημειώθηκε κατά την παρουσίαση του Neural Band. Ο Ζούκερμπεργκ κατάφερε να στείλει και να λάβει μήνυμα από τον CTO της Meta, Άντριου Μπόσγουορθ, αλλά όταν ο Μπόσγουορθ προσπάθησε να ξεκινήσει βιντεοκλήση στο WhatsApp, τα γυαλιά δεν ανταποκρίθηκαν.

Ο Ζούκερμπεργκ παλεύοντας με τη διεπαφή, τελικά εγκατέλειψε και ο Μπόσγουορθ ανέβηκε στη σκηνή, αστειευόμενος για το «βάρβαρο Wi‑Fi», προκαλώντας γέλιο στο κοινό.

«Εξασκείσαι εκατό φορές, και ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί», σχολίασε ο Ζούκερμπεργκ.


Παρά τις αστοχίες, ο Ζούκερμπεργκ παρουσίασε τα γυαλιά ως ένα σημαντικό βήμα για την ΑΙ της Meta, τονίζοντας ότι αντιπροσωπεύουν το όραμα της εταιρείας για ένα μέλλον όπου οι φορητοί βοηθοί ΤΝ προβλέπουν ανάγκες και χειρίζονται εργασίες με ελάχιστη συμμετοχή του χρήστη.

Με πληροφορίες από: Fox News, Fortune

