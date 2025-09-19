Τραμπ: Απειλεί τα τηλεοπτικά δίκτυα που τον επικρίνουν με ανάκληση αδειών – «Είναι όργανα των Δημοκρατικών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά, σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα στις ΗΠΑ, μετά την ακύρωση της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ στο ABC, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αφαιρεθούν οι ομοσπονδιακές άδειες τηλεοπτικών δικτύων που, όπως υποστηρίζει, τον στοχοποιούν με αρνητική κάλυψη ειδήσεων.

Οι δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ έγιναν μόλις μία ημέρα μετά την απόφαση της Disney να αποσύρει από τον αέρα το «Jimmy Kimmel Live!».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ πρότεινε ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) θα πρέπει να ανακαλέσει άδειες τηλεοπτικών σταθμών, υποστηρίζοντας ότι πολλοί παρουσιαστές late-night εκπομπών «είναι εναντίον μου» και ότι «μου δίνουν μόνο κακή δημοσιότητα, κακή κάλυψη».

«Δηλαδή, παίρνουν μια άδεια. Νομίζω ότι, ίσως, η άδειά τους θα έπρεπε να αφαιρεθεί. Αυτό εναπόκειται στον Μπρένταν Καρ. Νομίζω ότι ο Μπρένταν Καρ είναι εξαιρετικός. Είναι πατριώτης. Αγαπά τη χώρα μας και είναι σκληρός, οπότε θα δούμε», πρόσθεσε. Ο Μπρένταν Καρ είναι ο πρόεδρος της FCC.

Αναφερόμενος στις βραδινές εκπομπές των μεγάλων δικτύων, ο Τραμπ σχολίασε: «Το μόνο που κάνουν είναι να χτυπούν τον Τραμπ. Έχουν άδεια. Δεν επιτρέπεται να το κάνουν αυτό. Είναι “όργανα” του Δημοκρατικού Κόμματος».

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε συγχαρεί το ABC για την απόφασή της να αποσύρει επ’ αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, μετά τα σχόλια που έκανε στον αέρα για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους είχε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Ο Κίμελ δέχτηκε επικρίσεις από τον πρόεδρο της FCC, Μπρένταν Καρ, ο οποίος έφερε στο προσκήνιο την ιδέα της αναστολής της εκπομπής, μετά την τοποθέτηση του παρουσιαστή ότι οι Ρεπουμπλικανοί του κινήματος MAGA «προσπαθούν απεγνωσμένα να παρουσιάσουν αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από έναν από αυτούς και κάνουν τα πάντα για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη από αυτό».

Για τη δολοφονία του Κερκ έχει κατηγορηθεί ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις στη Γιούτα.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Πολιτείας, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον μεγάλωσε σε μια συντηρητική οικογένεια αλλά στη συνέχεια επηρεάστηκε από «αριστερή ιδεολογία». Η μητέρα του κατηγορούμενου είπε στους ανακριτές ότι «τον τελευταίο χρόνο περίπου, ο Ρόμπινσον είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος και είχε αρχίσει να γέρνει περισσότερο προς τα αριστερά», σύμφωνα με τα έγγραφα της δίωξης.

Ο Καρ, σε συνέντευξή του στο Fox News το απόγευμα της Πέμπτης, προειδοποίησε ότι η αναστολή της εκπομπής του Κίμελ δεν ήταν «το τελευταίο βήμα που απομένει».

«Αυτό είναι μια τεράστια μετατόπιση που συμβαίνει στο οικοσύστημα των μέσων ενημέρωσης. Νομίζω ότι οι συνέπειες θα συνεχίσουν να έρχονται», είπε. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, σε συνέντευξη στο CNBC, σημείωσε: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη».

Στην ιστοσελίδα της, η FCC επισημαίνει ότι χορηγεί άδειες λειτουργίας σε σταθμούς που «ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα προβλήματα της τοπικής κοινότητας στην οποία ανήκουν». Όπως αναφέρεται, «Σε αντάλλαγμα για την απόκτηση μιας πολύτιμης άδειας λειτουργίας ενός ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού που χρησιμοποιεί τα δημόσια ραδιοκύματα, κάθε κάτοχος άδειας υποχρεούται από τον νόμο να λειτουργεί το σταθμό του προς το “δημόσιο συμφέρον, την εξυπηρέτηση και την αναγκαιότητα”».

Οι περισσότεροι σταθμοί είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν με ποιον τρόπο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της άδειας.

Η ηγεσία των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με επικεφαλής τον επικεφαλής της μειοψηφίας Χακίμ Τζέφρις από τη Νέα Υόρκη, κάλεσε τον Καρ να παραιτηθεί την Πέμπτη, κατηγορώντας τον για «διεφθαρμένη κατάχρηση εξουσίας».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πόλεμος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κατά της Πρώτης Τροπολογίας είναι κατάφωρα ασύμβατος με τις αμερικανικές αξίες», τόνισε η ανακοίνωση της Δημοκρατικής ηγεσίας. «Η λογοκρισία καλλιτεχνών και η ακύρωση εκπομπών είναι πράξη δειλίας».

Με πληροφορίες από: NBC News