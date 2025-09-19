Μαρίσσα Λαιμού: Στα δικαστήρια η οικογένεια για ιατρική αμέλεια – Τα μηνύματα που έστειλε μέσα από το νοσοκομείο

Το τι ακριβώς συνέβη με την Μαρίσσα Λαιμού η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο Λονδίνο και τα μηνύματα που έστειλε μέσα από το νοσοκομείο αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail. Σύμφωνα με την εφημερίδα η οικογένεια της 30χρονης θα κινηθεί νομικά για ιατρική αμέλεια, καθώς οι γιατροί της έδωσαν εξιτήριο παρά το σοβαρό ιατρικό ιστορικό της.

Η οικογένεια κατηγορεί το βρετανικό σύστημα υγείας ότι άφησε την Μαρίσσα Λαιμού να πεθάνει μετά από τσίμπημα εντόμου, αναφέρει η εφημερίδα. Η 30χρονη βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της από μια οικονόμο στο αρχοντικό που έμενε με τους γονείς της στο αριστοκρατικό Knightsbridge, στο κεντρικό Λονδίνο, στις 11 Σεπτεμβρίου.

Η κληρονόμος είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο του μαστού και μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια του αίματος. Η 30χρονη εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την υγεία της σε δύο πολύ γνωστά νοσοκομεία του Λονδίνου. Στο ένα νοσοκομείο μάλιστα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο αλλά οι γιατροί αποφάσισαν τελικά να της δώσουν εξιτήριο.

Συγγενής της 30χρονης επιβεβαίωσε στην εφημερίδα ότι η οικογένεια σχεδιάζει να κινηθεί νομικά. «Φυσικά θα κινηθούν εναντίον τους. Πρόκειται για 100% αμέλεια. Η Μαρίσσα χάθηκε εξαιτίας τους», είπε ο συγγενής.

Και συνέχισε: «Δεν ήταν τίποτα να την κρατούσαν μια νύχτα. Θα μπορούσαν να την παρακολουθήσουν, να της δώσουν αντιβιοτικά, θα την είχαν σώσει. Πήγε στο σωστό μέρος για θεραπεία. Δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει».

Ο συγγενής, ο οποίος μίλησε με τους γονείς της 30χρονης, τόνισε ότι «η Μαρίσσα σώθηκε από τον καρκίνο και τώρα συνέβη αυτό. Έχασε τη ζωή της μέσα σε λίγες ώρες. Καμία μητέρα δεν θα πρέπει να θάβει το κοριτσάκι της».

Τα μηνύματα της Μαρίσσας Λαιμού μέσα από το νοσοκομείο

Η εφημερίδα αποκαλύπτει το τι συνέβη την ημέρα του θανάτου της 30χρονης και τα μηνύματα που έστειλε σε φίλο της μέσα από το νοσοκομείο στα οποία παραπονιόταν: «Κανείς δεν με ελέγχει, κανείς δεν έρχεται».

Η Μαρίσσα Λαιμού είχε πρόσφατα επιστρέψει στο Λονδίνο έπειτα από καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά της στο Πόρτο Χέλι και ήταν απολύτως καλά. Άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία στις 9 Σεπτεμβρίου και εμφάνισε ζάλη, φαγούρα, υψηλό πυρετό και άλλα σημάδια λοίμωξης, τα οποία συνέχισαν να επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η οικογένεια λέει ότι η Μαρίσσα Λαιμού κάλεσε ασθενοφόρο και ένας γιατρός κατέγραψε υψηλό πυρετό 39 βαθμών, αλλά εκείνη αποφάσισε να μείνει στο σπίτι. Είπε ότι θα ζητούσε ιατρική βοήθεια εάν δεν αισθανόταν καλά την επόμενη ημέρα.

Το επόμενο πρωί, η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί και έτσι πήγε μόνη της στο Leaders in Oncology Care (LOC), στη διάσημη Harley Street του Λονδίνου, όπου ένιωθε «πολύ ασφαλής», καθώς στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί εκεί για χημειοθεραπεία.

Οι γιατροί της έκαναν εξετάσεις αίματος, της έδωσαν αντιβιοτικό ορό και αντισταμινικό φάρμακο. Ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, πήραν την απόφαση να καλέσουν ασθενοφόρο για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο University College London Hospital (UCLH).

Εκεί οι νοσηλευτές και όχι οι γιατροί της έκαναν εξετάσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο. Ένας οικογενειακός φίλος είπε ότι «η Μαρίσσα πήγε εκεί και ήταν μια νοσοκόμα. Της έκαναν πάλι τις εξετάσεις αίματος, της έδωσαν ορό με υγρά. Απλά περίμενε εκεί. Πήγε εκεί στις 2.30 μ.μ. και γύρω στις 3 μ.μ. έκαναν τις εξετάσεις αίματος».

«Περίμενε, έστειλε κάποια μηνύματα στη φίλη της λέγοντας: “Κανείς δεν ελέγχει την κατάσταση μου, κανείς δεν έρχεται, δεν ξέρω πού είναι, εξακολουθώ να έχω φαγούρα, ζαλίζομαι, δεν αισθάνομαι καλά», είπε ο οικογενειακός φίλος.

Μετά τις εξετάσεις της, η οικογένεια λέει ότι η 30χρονη πήρε εξιτήριο στις 6.30 μ.μ. και της δόθηκαν αντιβιοτικά για να τα πάρει μαζί της στο σπίτι, αλλά εξακολουθούσε να αισθάνεται σοβαρά άρρωστη και δεν μπορούσε να φάει τίποτα.

Το ίδιο βράδυ θα κοιμηθεί στο σπίτι της αλλά δεν θα ξυπνήσει ποτέ. Η οικονόμος την βρήκε νεκρή στο κρεβάτι της το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου. Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι έχει δει την επίσημη διάγνωση που έκαναν οι γιατροί, η οποία ήταν «τοξική επίδραση δηλητηρίου» που προκλήθηκε από «δάγκωμα ζώου ή εντόμου».

«Πρόκειται για αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε την Μαρίσσα»

Ο συγγενής της 30χρονης είπε με συναισθηματική φόρτιση στην βρετανική εφημερίδα ότι «πρόκειται για αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσηλευτές την είδαν και έκαναν τις εξετάσεις αίματος και έδωσαν το τεστ στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορείς να πάρεις εξιτήριο, αυτό είναι όλο».

«Η μητέρα της Μαρίσσας, Μπέσσυ, πιστεύει ότι η κόρη της έφυγε εξαιτίας τους. Δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει, σίγουρα. Αν δεν ήταν τόσο επείγον, ο ογκολόγος της δεν θα την έστελνε με ασθενοφόρο, θα της έλεγαν να πάει με Uber ή να πάει αργότερα. Ήταν επείγον. Δεν το αντιμετώπισαν με τον σοβαρό τρόπο που θα έπρεπε», ανέφερε ο συγγενής.

«Η Μαρίσσα ήταν το πιο εκπληκτικό κορίτσι με μια εκπληκτική καρδιά. Το πάθος της, από μικρό κορίτσι, ήταν το μουσικό θέατρο. Πρέπει να παρακολουθούσε τα πάντα. Ήταν το πιο καταπληκτικό κορίτσι και δεν υπάρχουν λόγια για να την περιγράψω, μια καλή, ευγενική, καταπληκτική καρδιά, συγκεντρωμένη, φιλόδοξη, για να κάνει καλό», τόνισε.

«Ήταν στις ΗΠΑ και σπούδαζε μουσικό θέατρο. Επέστρεψε στο Λονδίνο, εργάστηκε σε διάφορες σχολές τέχνης και σε πολλά θέατρα. Τον περασμένο Φεβρουάριο, σκηνοθέτησε και ανέλαβε την παραγωγή και ήταν πρωταγωνίστρια στο Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Επέστρεψε από την Ελλάδα το καλοκαίρι και άρχισε να ετοιμάζει ένα άλλο έργο, τον Όλιβερ, και βρήκε τους ηθοποιούς και ξεκίνησαν κάποιες πρόβες κάθε Παρασκευή. Η Μαρίσσα πέθανε την Πέμπτη και είχε προγραμματίσει να κάνει κι άλλες πρόβες την Παρασκευή», σημείωσε.

Η 30χρονη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Βρετανία σε ένα σπίτι στο Knightsbridge μαζί με τα 26χρονα δίδυμα αδέλφια της. Η οικογένειά της βρισκόταν στο εξωτερικό τη στιγμή του θανάτου της και έσπευσε κατευθείαν στο Λονδίνο όταν πληροφορήθηκε τον θάνατό της.

Τι λέει η ιατροδικαστική υπηρεσία

Ένας συγγενής δήλωσε: «Είναι όλοι συντετριμμένοι, είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια. Δεν μπορούμε να βρούμε γιατί και πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό στις μέρες μας, στο 2025. Αν βρισκόταν σε ένα χωριό, θα μπορούσαμε ίσως να το καταλάβουμε. Αλλά εκείνη τα έκανε όλα με βάση τους κανόνες. Έκανε τα πάντα σωστά».

Αν και η Μαρίσσα Λαιμού μεγάλωσε στην βρετανική πρωτεύουσα σπούδασε μουσικό θέατρο στη Νέα Υόρκη πριν πάει στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Επέστρεψε στο Λονδίνο το 2018 και απέδιδε τα εύσημα στη γιαγιά και τους φίλους της «που πάντα πίστευαν σε αυτήν για να κυνηγήσει τα όνειρά της». Ένας στενός συγγενής δήλωσε στη Mail ότι η Μαρίσσα Λαιμού «αγαπούσε το Λονδίνο και δεν θα μπορούσε να ζήσει πουθενά αλλού εκτός από την Βρετανία».

Πριν από τον ξαφνικό θάνατό της, η 30χρονη είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Διαγνώστηκε τον Απρίλιο του 2023 και χρειάστηκε να περάσει έξι μήνες «επιθετικής χημειοθεραπείας». Έπειτα από μια επέμβαση, αναγκάστηκε να περάσει τέσσερις εβδομάδες στην εντατική καθώς έδωσε μάχη με την Αιμοφαγοκυτταρική Λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH), μια εξαιρετικά σπάνια κατάσταση όπου το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού δεν λειτουργεί κανονικά.

Ωστόσο είχε ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας της και απολάμβανε και πάλι τη ζωή της. Η οικογένεια λέει ότι περιμένει ακόμα τα αποτελέσματα της νεκροψίας, αφού μέχρι στιγμής την έχουν αφήσει στο σκοτάδι.

«Είμαστε σε αγωνία γιατί δεν ξέρουμε τι της συνέβη», δήλωσε ένας συγγενής της. «Ο ιατροδικαστής ασχολείται με τον αιφνίδιο θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού και οι έρευνες συνεχίζονται», ανέφερε στην εφημερίδα η αρμόδια βρετανική ιατροδικαστική υπηρεσία.