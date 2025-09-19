Τουρκία: Δύο νέες NAVTEX για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο Αιγαίο

Δύο νέες Navtex εξέδωσε σήμερα (Παρασκευή, 19/9) η Τουρκία για ασκήσεις με πυρά στο κεντρικό Αιγαίο στις 22-23 Σεπτεμβρίου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Σεπτεμβρίου έχει «κλειδώσει» η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (17/9), όπως έγραψε το enikos.gr, η Τουρκία εξέδωσε Navtex κατά πάγια τακτική, με την οποία ζητάει την αποστρατικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο.

Η Navtex της Τουρκίας για την αποστρατιωτικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο ήρθε λίγες ώρες μετά την μεγάλη στρατιωτική άσκηση που διέταξε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Συγκεκριμένα, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης με την προκλητική NAVTEX αξιώνει ότι πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν η Θάσος, ο Άγιος Ευστράτιος, τα Ψαρά, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος, η Αστυπάλαια, η Ρόδος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Τήλος, η Νίσυρος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Πάτμος, οι Λειψοί, η Σύμη, η Κως και το Καστελλόριζο.

Η Ελλάδα απάντησε με αντι-Navtex.