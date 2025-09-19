Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Δεν ανεστάλη επ’ αόριστον η έκδοση απορριπτικών αποφάσεων από πλευράς Υπηρεσίας Ασύλου

Απορρίπτει τους ισχυρισμούς σημερινών δημοσιευμάτων σχετικά με επ’ αόριστον αναστολή έκδοσης απορριπτικών αποφάσεων από πλευράς Υπηρεσίας Ασύλου, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ξεκαθαρίζοντας ότι «πρόκειται περί προσωρινής αναστολής της ηλεκτρονικής ανάρτησης των αποφάσεων και σε καμία περίπτωση περί αναστολής εξέτασης των υποθέσεων ασύλου».

Το υπουργείο σε απάντησή του αναφέρει ακόμα ότι η παραπάνω αναστολή έγκειται στην ανάγκη προσαρμογής των ψηφιακών υποδειγμάτων (templates) της Υπηρεσίας στα νέα δεδομένα που ορίζει ο νόμος που ψηφίσθηκε πρόσφατα, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις της Υπηρεσίας είναι σε ψηφιακή μορφή και το λεκτικό των κειμένων δεν επιδέχεται χειρόγραφης παρέμβασης.

Το υπουργείο τονίζει ακόμα στην απάντηση ότι «η σύνδεση της αναστολής με τη δήθεν αδυναμία κράτησης είναι απολύτως ανακριβής καθώς όσοι λάβουν απορριπτική απόφαση έχουν δικαίωμα προσφυγής και συνεπώς μέχρι να απορριφθεί και η προσφυγή τους δεν έχουν παραβιάσει τις διατάξεις του νόμου. Αντιθέτως, η αναστολή συνδέεται με την πλήρη εφαρμογή στις νέες προθεσμίες για να μην τίθεται θέμα ακυρότητας».

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η ανάρτηση των αποφάσεων ασύλου πρώτου βαθμού θα ξεκινήσει από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Τέλος, το υπουργείο υπογραμμίζει στην απάντησή του ότι «η εφαρμογή του νέου νόμου αποδεικνύεται στην πράξη από τις πρόσφατες καταδικαστικές αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων και την επιβολή ποινών φυλάκισης για παράνομη παραμονή στη χώρα απορριφθέντων αιτούντων άσυλο. Μάλιστα ήδη καταδικασθέντες αιτούνται την οικειοθελή αποχώρηση τους αντί την εκτέλεση της ποινής».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ