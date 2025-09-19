Φλωρίδης σε Κωνσταντοπούλου: Πλησιάζετε στην κορυφαία στιγμή σας, να κάνετε μία μήνυση στον εαυτό σας

Enikos Newsroom

πολιτική

Φλωρίδης - Κωνσταντοπούλου

Επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, από το βήμα της Βουλής με αιχμή την υπόθεση των Τεμπών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως «επιχείρησε να κερδοσκοπήσει πολιτικά επί 2, 2,5 χρόνια τώρα πάνω σε μια εθνική τραγωδία, με έναν απροκάλυπτο τρόπο, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί πολιτικά τον πόνο των συγγενών των θυμάτων και τον πόνο ολόκληρης της κοινωνίας γι’ αυτή την τραγωδία».

Όπως είπε, «δεν ξεκίνησε αυτή το θέμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου μπήκε στην υπόθεση όταν είδε πως είχε ψητό, όταν άρχισαν να οργανώνονται οι θεωρίες του ξυλολίου, τότε μπήκε. Το ξυλόλιο, το τουλόλιο, οι χαμένοι επιβάτες, τα εξαϋλωμένα βαγόνια, τα χαμένα βαγόνια» και υποστήριξε ότι υπήρχε ένας κεντρικός στόχος: «να μην κλείσει ποτέ η δικογραφία». Έπρεπε να μένει ανοιχτή με οποιονδήποτε τρόπο και «με ατέλειωτα τερτίπια», είπε ο κ. Φλωρίδης και πρόσθεσε στη συνέχεια, ότι «η αλήθεια αποκαλύφθηκε, η σκευωρία κατέρρευσε».

Τώρα, συνέχισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, «έχουμε το νέο μυθιστόρημα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, το οποίο λέει ότι άρον άρον έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών. Δυόμιση χρόνια μετά, είναι άρον άρον». «Στο μυθιστόρημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου έχουμε ότι κάτι έγινε με τον ανακριτή, κάπου εξαφανίστηκε ο ανακριτής, κάπου δεν έβρισκαν τον εισαγγελέα. Χθες άκουσα ότι παρέδωσαν την δικογραφία να την φυλάει η αστυνομία. Ας πούμε, θα μπορούσε την δικογραφία να την φυλάει ο τυρέμπορας της γειτονιάς…», είπε. Χθες μίλησα για Νεφελίμ, συνέχισε ο υπουργός και πρόσθεσε: «έκανα λάθος, μετά την χθεσινή της τοποθέτηση πιστεύω ότι το έκαναν οι Ελοχίμ…».

Απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε στη συνέχεια: «Κυρία Κωνσταντοπούλου απειλείτε πολλούς με μηνύσεις, νομίζω ότι πλησιάζετε στην κορυφαία στιγμή σας: θα είναι επιτέλους να κάνετε μία μήνυση στον εαυτό σας. Και να ζητήσετε μία μεγάλη αποζημίωση από τον εαυτό σας και αφού την κερδίσετε αυτή την αποζημίωση να τη διαθέσετε στα θύματα των βιαστών που υποστηρίξατε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατρός του Harvard αποκαλύπτει γιατί δεν θα φάει ποτέ ξανά μπανάνα – Ποιος κίνδυνος υπάρχει για το έντερο;

Χρονιά ρεκόρ το 2024 για τη δωρεά και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ελλάδα

Νέες ταυτότητες: Τα ποσά για το παράβολο και τι ισχύει για τους πολύτεκνους – Πότε παύουν να ισχύουν οι παλιές

Στρατιωτικός τουρισμός: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξή του – Η παρουσίαση στο Πολεμικό Μουσείο

Τεστ προσωπικότητας: Ο κύκλος που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τι είδους άνθρωπος είστε «κάτω από την επιφάνεια»

Τι σημαίνει η φράση «απέχω κατά παρασάγγας» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:20 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τα άρθρα 18, 19 που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας – Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το ν/σ του υπ. Δικαιοσύνης

Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκε από την Ολομέλεια και η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε...
13:47 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ένταση στην ΚΟ της ΝΔ: Ο Γιώργος Βλάχος διέκοψε την ψηφοφορία και ζήτησε να στηθεί κάλπη

Ένταση προκλήθηκε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά ...
13:19 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Ζητεί κατάθεση εγγράφων στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την άμεση αποστολή σειράς εγγράφων στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πριν από την έναρ...
12:56 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Είμαστε το κόμμα των πολλών και των νέων – Οι πέντε πυξίδες της κυβέρνησης

«Όταν τον περασμένο Απρίλιο αναδεικνύαμε τον Απόστολο γραμματέα της ΚΟ κανείς δεν μπορούσε να ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος