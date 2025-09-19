Φλωρίδης σε Κωνσταντοπούλου: Πλησιάζετε στην κορυφαία στιγμή σας, να κάνετε μία μήνυση στον εαυτό σας

Επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, από το βήμα της Βουλής με αιχμή την υπόθεση των Τεμπών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως «επιχείρησε να κερδοσκοπήσει πολιτικά επί 2, 2,5 χρόνια τώρα πάνω σε μια εθνική τραγωδία, με έναν απροκάλυπτο τρόπο, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί πολιτικά τον πόνο των συγγενών των θυμάτων και τον πόνο ολόκληρης της κοινωνίας γι’ αυτή την τραγωδία».

Όπως είπε, «δεν ξεκίνησε αυτή το θέμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου μπήκε στην υπόθεση όταν είδε πως είχε ψητό, όταν άρχισαν να οργανώνονται οι θεωρίες του ξυλολίου, τότε μπήκε. Το ξυλόλιο, το τουλόλιο, οι χαμένοι επιβάτες, τα εξαϋλωμένα βαγόνια, τα χαμένα βαγόνια» και υποστήριξε ότι υπήρχε ένας κεντρικός στόχος: «να μην κλείσει ποτέ η δικογραφία». Έπρεπε να μένει ανοιχτή με οποιονδήποτε τρόπο και «με ατέλειωτα τερτίπια», είπε ο κ. Φλωρίδης και πρόσθεσε στη συνέχεια, ότι «η αλήθεια αποκαλύφθηκε, η σκευωρία κατέρρευσε».

Τώρα, συνέχισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, «έχουμε το νέο μυθιστόρημα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, το οποίο λέει ότι άρον άρον έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών. Δυόμιση χρόνια μετά, είναι άρον άρον». «Στο μυθιστόρημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου έχουμε ότι κάτι έγινε με τον ανακριτή, κάπου εξαφανίστηκε ο ανακριτής, κάπου δεν έβρισκαν τον εισαγγελέα. Χθες άκουσα ότι παρέδωσαν την δικογραφία να την φυλάει η αστυνομία. Ας πούμε, θα μπορούσε την δικογραφία να την φυλάει ο τυρέμπορας της γειτονιάς…», είπε. Χθες μίλησα για Νεφελίμ, συνέχισε ο υπουργός και πρόσθεσε: «έκανα λάθος, μετά την χθεσινή της τοποθέτηση πιστεύω ότι το έκαναν οι Ελοχίμ…».

Απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε στη συνέχεια: «Κυρία Κωνσταντοπούλου απειλείτε πολλούς με μηνύσεις, νομίζω ότι πλησιάζετε στην κορυφαία στιγμή σας: θα είναι επιτέλους να κάνετε μία μήνυση στον εαυτό σας. Και να ζητήσετε μία μεγάλη αποζημίωση από τον εαυτό σας και αφού την κερδίσετε αυτή την αποζημίωση να τη διαθέσετε στα θύματα των βιαστών που υποστηρίξατε».