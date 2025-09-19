Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου – 24ωρη απεργία της ΠΝΟ

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, καθώς η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) αποφάσισε σήμερα την συμμετοχή των ναυτεργατών στην 24ωρη απεργία, που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας όπου, μεταξύ άλλων, αυξάνει τον ημερήσιο χρόνο εργασίας σε 13 ώρες, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η απεργία των Ναυτεργατών είναι Πανελλαδική σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και ξεκινάει την 01 Οκτώβρη 2025, ημέρα Τετάρτη με έναρξη την 00.01 ώρα της 01.10.2025 και λήξη στις 24.00 ώρα της ίδιας ημέρας.

«Η αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας που προωθείται και τυπικά, καταργεί το 8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση. Ταυτόχρονα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή των εργαζομένων όπου στην πράξη ζουν για να δουλεύουν. Οι συνθήκες πολύωρης εργασίας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην υγεία, σωματική και ψυχική, των εργαζομένων, προβλήματα στο θέμα της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες με αρνητικό αντίκτυπο στις οικογενειακές υποχρεώσεις των εργαζομένων και κυρίως όταν υπάρχουν παιδιά, όπου ο ρόλος των γονιών τους για την ανατροφή και την ψυχική τους ισορροπία, χάνεται από τις πολλές ώρες εργασίας», τονίζεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της ΠΝΟ, όπου αναφέρεται επίσης ότι: «Οι Ναυτεργάτες διαχρονικά είναι οι πρώτοι εργαζόμενοι που επιβαρύνονται όταν βιώνουν τέτοιου είδους πολιτικές με πολλές ώρες εργασίας το 24ωρο, με αποτέλεσμα την σωματική κόπωση, αλλά και λόγω της ιδιαιτερότητας του ναυτικού επαγγέλματος και την ψυχική κόπωση».