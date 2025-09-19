Βίντεο: Ιστιοπλοϊκό σκάφος δίνει «μάχη» με τα κύματα μεταξύ Κύθνου και Σύρου

Ακυβέρνητο έπλεε χθες ένα ιστιοφόρο σκάφος με ελληνική σημαία μεταξύ Κύθνου και Σύρο, λόγω απώλειας πηδαλίου.

Το ακυβέρνητο ιστιοφόρο με ελληνική σημαία, καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο να «παλεύει» με τα κύματα καθώς στο Αιγαίο έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Με αφορμή το περιστατικό, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, κ. Γεώργιος Βάλλης, τόνισε: «Το συμβάν με το ιστιοφόρο ανοικτά της Κύθνου αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η ασφάλεια στη θάλασσα πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα. Όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι και πολλά μποφόρ, η τήρηση των μέτρων δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Η θάλασσα δεν συγχωρεί λάθη. Με σεβασμό στους κανόνες και συνεχή επαγρύπνηση μπορούμε να προλαμβάνουμε τα δυσάρεστα και να κρατάμε τα ταξίδια και τις ανθρώπινες ζωές σε ασφάλεια ».