ΠΑΣΟΚ: Ζητεί κατάθεση εγγράφων στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την άμεση αποστολή σειράς εγγράφων στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης των μαρτύρων, ζητούν με επιστολή τους τα μέλη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην Επιτροπή.

Την επιστολή, που απευθύνεται στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, υπογράφουν οι βουλευτές του κόμματος, Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γεώργιος Μουλκιώτης και Ανδρέας Πουλάς.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Προς: Τον Πρόεδρο της της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας¨» κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο

Θέμα: Αίτημα κατάθεσης εγγράφων στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενόψει της έναρξης της διαδικασίας κλήσης μαρτύρων με πρώτους τους πρόσφατους Προέδρους του Οργανισμού

Κύριε Πρόεδρε,

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η στοιχειώδης εξέταση των πρώτων μαρτύρων της επόμενης Τετάρτης και Πέμπτης 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2025, ζητούμε να αποσταλούν άμεσα στην Επιτροπή τα παρακάτω στοιχεία επιφυλασσόμενοι για την αναζήτηση συμπληρωματικών εγγράφων και την υποβολή της λίστας μας στις 23 Σεπτεμβρίου όπως αποφάσισε χθες η Εξεταστική Επιτροπή.

1. Το έγγραφο — Ares(2025)6332310 της 4 Αυγούστου 2025 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά ότι «η Επιτροπή ενδέχεται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 ή των ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 32 του ίδιου κανονισμού.»

2. Την αναφορά στο ίδιο έγγραφο των ελλείψεων του Προγράμματος Δράσης (Action Plan) που κατατέθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνέχεια των ευρημάτων της διαδικασίας συμμόρφωσης με το Στρατηγικό Σχέδιο ΑΑ2024/008/GR

3. Την επιστολή της ΓΔ AGRI της 27ης Μαρτίου 2025 — Ares(2025)2485312

4. Το ηλεκτρονικό μήνυμα της 12ης Μαΐου 2025 — Ares(2025)3812547

5. Το ηλεκτρονικό μήνυμα της 20ής Μαΐου 2025 — Ares(2025)5114034 Το ηλεκτρονικό μήνυμα της ΓΔ AGRI της 26ης Μαΐου 2025 — Ares (2025) 4231078

6. Την επιστολή του ΟΠΕΚΕΠΕ της 2ας Ιουνίου 2025 — Ares(2025)1681659

Επιπλέον σχετικά με την επιτήρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απαραίτητο να σταλούν τα παρακάτω:

7. Την απόφαση επιτήρησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα και όλες τις ενέργειες και τα έγγραφα που αφορούν στο Πρόγραμμα Δράσης (Action Plan) για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

8. Τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα

9. Τα έγγραφα που εστάλησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από αρχές (Εισαγγελικές Αρχές και Οικονομική Αστυνομία) για διερεύνηση υποθέσεων παρατυπιών ή απατών βάση ερευνών που διεξάγονται από το 2019 μέχρι σήμερα

10. Την λίστα των 6.000 περίπου δεσμευμένων ΑΦΜ και ποια από αυτά έχουν αποδεσμευθεί και πληρωθεί.

Για τα υπόλοιπα έγγραφα που κρίνουμε ότι είναι απαραίτητα θα επανέλθουμε στις 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Μιλένα Αποστολάκη

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Μουλκιώτης

Ανδρέας Πουλάς