Ποινική δίωξη για απιστία σε βαθμό κακουργήματος στον Παναγιώτη Δημητρά

Ποινική δίωξη για το αδίκημα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στον επί σειρά ετών επικεφαλής του ελληνικού τμήματος του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι, Παναγιώτη Δημητρά.

Της Άννας Κανδύλη

Η δίωξη ασκήθηκε μετά την διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, που ξεκίνησε πριν περίπου 1,5 χρόνο όταν η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος διαβίβασε σχετικό πόρισμα στην Εισαγγελία.

Σύμφωνα με αυτό, κονδύλια που λαμβάνονταν με αιτιολογία την υποστήριξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταναστών αλλά και ατόμων που δεν είχαν πρόσβαση στις κρατικές δομές, δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που είχαν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς.

Από την Αρχή είχαν δεσμευτεί δε τα περιουσιακά στοιχεία του κ. Δημητρά όσο και των ΜΚΟ που ελέγχει.

Η δικογραφία, που περιλαμβάνει και στενό συγγενικό του πρόσωπο το οποίο εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος σε λογαριασμούς με «ύποπτο», όπως προέκυψε από τον έλεγχο, χρήμα, έχει διαβιβαστεί ήδη σε ανακριτή.

Ο κατηγορούμενος, πάντως, αρνείται από την πρώτη στιγμή όσα του αποδίδονται.