Σοκ στο Βρετανία: Σκοτώθηκε 24χρονη στρατιώτης μπροστά στον Βασιλιά Κάρολο – Έπεσε από το άλογό της

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Ministry of Defence/X
Σοκ προκάλεσε στη Βρετανία ο θάνατος της 24χρονης στρατιώτη Σιάρα Σάλιβαν, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από το άλογό της κατά τη διάρκεια του Royal Windsor Horse Show, εκδήλωσης στην οποία παρευρισκόταν και ο βασιλιάς Κάρολος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά την ολοκλήρωση επίδειξης της Βασιλικής Ίλης Πυροβολικού του Βρετανικού Στρατού (King’s Troop Royal Horse Artillery), όταν η στρατιώτης αποχωρούσε από την αρένα, σύμφωνα με το People.

Πέθανε στο σημείο παρά τις προσπάθειες των διασωστών

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας και την αστυνομία Thames Valley Police, η Σάλιβαν έλαβε άμεσα ιατρική βοήθεια, ωστόσο υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της στο σημείο.

Οι Αρχές χαρακτήρισαν τον θάνατό της ως «ανεξήγητο», διευκρινίζοντας πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ύποπτες ενδείξεις. Η οικογένειά της έχει ενημερωθεί και λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.

Είχε συμμετάσχει ακόμη και στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ

Η Σιάρα Σάλιβαν, γνωστή στους συναδέλφους της ως «Sully», είχε ενταχθεί στον βρετανικό στρατό το 2020 και από το 2021 υπηρετούσε στη King’s Troop Royal Horse Artillery.

Είχε λάβει μέρος σε πολλές σημαντικές τελετουργικές αποστολές, μεταξύ αυτών:

  • βασιλικούς χαιρετισμούς στο Hyde Park και το Green Park
  • την κρατική κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ το 2022

Οι ανώτεροί της τη χαρακτήρισαν «εξαιρετική στρατιώτη και πρότυπο για πολλούς».

«Άφοβη και χαρισματική ιππέας»

Σε ανακοίνωσή του, ο διοικητής της μονάδας ανέφερε πως η 24χρονη ήταν: «μία άφοβη και χαρισματική ιππέας, που έκανε πάντα πρώτη εθελοντικά τις πιο απαιτητικές ιππασίες».

Όπως σημείωσε, έκανε ιππασία από παιδί και είχε διαγωνιστεί σε αγώνες υπερπήδησης εμποδίων πριν ενταχθεί στον στρατό.

Πέρα από την αγάπη της για τα άλογα, ήταν και ιδιαίτερα καλή ποδοσφαιρίστρια.

«Η μονάδα έχασε όχι μόνο μία εξαιρετική στρατιώτη και ιππέα, αλλά έναν άνθρωπο που έκανε τον κόσμο καλύτερο μόνο και μόνο με την παρουσία της», ανέφερε ακόμη η ανακοίνωση.

Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε αργότερα για τη σοβαρότητα του περιστατικού

Ο βασιλιάς Κάρολος βρισκόταν στον χώρο της εκδήλωσης μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Σύμφωνα με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο μονάρχης «σοκαρίστηκε και λυπήθηκε βαθιά» όταν ενημερώθηκε για τον θάνατο της νεαρής στρατιώτη.

Το παλάτι ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς θα επικοινωνήσει προσωπικά με την οικογένειά της για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του.

«Οι σκέψεις και οι πιο ειλικρινείς συμπάθειες ολόκληρης της βασιλικής οικογένειας βρίσκονται με τους αγαπημένους της και τους στρατιωτικούς συναδέλφους της», ανέφερε η ανακοίνωση.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η αστυνομία Thames Valley Police απηύθυνε έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες ή υλικό σχετικό με το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με:

  • το βρετανικό υπουργείο Άμυνας
  • τη Διεύθυνση Διερεύνησης Στρατιωτικών Ατυχημάτων
  • τους διοργανωτές του Royal Windsor Horse Show

